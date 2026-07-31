Las de hoy | 31 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 31 de julio de 2026

El Universal: Cobran hasta 26 mil pesos por suplantar en examen en línea de ingreso a UNAM

En redes sociales se ofrecen servicios para responder los exámenes de admisión de la UNAM, el IPN y el bachillerato, con precios que van de 10 mil a 26 mil pesos. El esquema consiste en acudir al domicilio del aspirante, instalar el equipo tecnológico y resolver la prueba mientras el sustentante permanece frente a la cámara simulando realizar el examen. Los oferentes aseguran tener experiencia en este tipo de servicios y ofrecen descuentos por pagos en efectivo.

Reforma: Llega 27 veces más sargazo a México

El diario señala que la llegada de sargazo a las costas mexicanas se ha multiplicado por 27, al pasar de ser un fenómeno temporal a uno continuo que afecta principalmente a Quintana Roo y al Golfo de México.

Milenio Diario: García Harfuch atribuye a El R1, detenido, el asesinato de Manzo

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que El R1, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación detenido en Atotonilco, habría ordenado el asesinato del alcalde de Uruapan, Salvador Manzo. Con esta captura, suman 31 personas detenidas por el caso.

La Jornada: Entre abril y junio, el mayor crecimiento de México desde 2020

Con datos del Inegi, el diario destaca que el Producto Interno Bruto creció 1.5% trimestral y 2.1% anual entre abril y junio, el mejor desempeño económico registrado desde 2020.

Excélsior: Cae R1; habría dado orden de matar a Manzo

El diario informa sobre la captura de El R1, identificado como presunto jefe de una célula del CJNG y señalado por las autoridades como quien habría ordenado el asesinato del alcalde de Uruapan.

El Financiero: Sorprende PIB con avance de 2.1% en segundo trimestre

La economía mexicana registró un crecimiento anual de 2.1% en el segundo trimestre del año, superando las previsiones del mercado y alcanzando su mejor desempeño trimestral desde 2020.

El Economista: Economía del país retoma la ruta de crecimiento; subió 1.5% en el II trimestre

El diario destaca que el crecimiento de 1.5% trimestral del PIB estuvo acompañado por una mejora en el desempeño de los sectores primario, secundario y terciario de la economía.

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