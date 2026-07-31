INE crea comisión para detectar candidatos ligados al crimen antes del registro

GENERANDO AUDIO...

Blindar las elecciones de 2027 contra el crimen organizado y el dinero de origen ilícito es el objetivo de la nueva Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, creada por el Instituto Nacional Electoral (INE). El organismo buscará identificar perfiles de riesgo antes de que sean registrados como candidatos en procesos federales y estatales.

La medida fue aprobada por el Consejo General del INE con ocho votos a favor y tres en contra. De acuerdo con la autoridad electoral, el mecanismo permitirá que las instancias responsables de definir candidaturas cuenten con información oficial antes del registro, sin que el instituto sustituya las funciones de otras autoridades o de los partidos políticos.

INE crea comisión para revisar candidaturas antes del registro

La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, explicó que el propósito es que quienes deciden las candidaturas tengan acceso, antes de su registro, a información proveniente de autoridades legalmente competentes para apoyar la toma de decisiones.

También aclaró que el INE no determinará si existe un riesgo razonable, no establecerá responsabilidades penales, no realizará investigaciones propias ni sustituirá a los partidos políticos en la selección de sus candidatos.

Con este mecanismo, áreas de seguridad, inteligencia y análisis financiero cruzarán información para generar alertas tempranas sobre personas bajo sospecha, con el objetivo de fortalecer los procesos de revisión.

“… Que quienes tienen la responsabilidad de definir las candidaturas dispongan antes de su registro, la información proveniente de instancias legalmente competentes para la toma de decisiones…”

“… El instituto no determinará el riesgo razonable, ni responsabilidades penales, no realizará investigaciones propias en materia que correspondan a otras autoridades y no sustituirá a los partidos políticos en la selección de sus candidaturas…” Guadalupe Tadei

La consejera electoral Frida Denisse Gómez Puga señaló que la comisión representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del instituto, anticipar riesgos y consolidar la confianza ciudadana en los procesos electorales.

La integración de la comisión genera diferencias en el INE

La conformación de la comisión quedó integrada por Arturo Manuel Chávez, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas, decisión que provocó diferencias entre los consejeros.

El consejero Arturo Castillo Loza advirtió que algunos integrantes ya participan en cuatro comisiones permanentes y que incorporarlos a este nuevo órgano podría rebasar el límite legal establecido.

Por su parte, Uuc-kib Espadas sostuvo que el problema responde a vacíos en la legislación y a la falta de consejeros suficientes para integrar todas las comisiones como sería lo ideal, por lo que calificó la situación como un defecto legislativo con el que el instituto debe trabajar.

Finalmente, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas fue aprobada por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.