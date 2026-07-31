A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 31 de julio de 2026

| 07:15 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

INE crea comisión para detectar candidatos ligados al crimen antes del registro

Nacional

INE crea comisión para detectar candidatos ligados al crimen antes del registro

Aspirantes, atentos: UNAM presenta este viernes propuesta de ingreso a licenciatura; síguela a las 10 am por Uno TV

Nacional

Aspirantes, atentos: UNAM presenta este viernes propuesta de ingreso a licenciatura; síguela a las 10 am por Uno TV

Alianza de Medios MX expresa preocupación por lineamientos de audiencias

Nacional

Alianza de Medios MX expresa preocupación por lineamientos de audiencias

SEP reitera: Escuelas militarizadas no están autorizadas en México

Nacional

SEP reitera: Escuelas militarizadas no están autorizadas en México

Etiquetas: