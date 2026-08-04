Las de hoy | 4 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 4 de agosto de 2026

El Universal: Pemex pierde 101 millones de pesos diarios por el robo de crudo y gasolina

Pemex reportó un daño de 9 mil 180 millones de pesos entre abril y junio debido al robo de crudo, gasolinas, diésel y turbosina de sus ductos y pipas.

Reforma: Cae ingreso fiscal por petróleo y gas

Expertos consultados por el diario critican las pérdidas derivadas del viraje hacia la refinación y el impacto en los ingresos fiscales provenientes del sector petrolero.

Excélsior: UNAM retrasa el arranque del semestre

La realización del examen de control para licenciatura provocó modificaciones en la incorporación de alumnos de nuevo ingreso. Además, la universidad habilitará sedes foráneas para la aplicación de la prueba.

Milenio Diario: Guanajuato descarta ajustes y defiende prepas militarizadas

El gobierno de Guanajuato rechazó modificar el modelo de las preparatorias militarizadas, mientras que Mario Delgado advirtió que podrían clausurarse 25 academias si no cambian su plan de estudios. En Ciudad Madero, Tamaulipas, se presentaron cinco nuevas denuncias relacionadas con presuntos abusos.

La Jornada: Desde elecciones hasta guerras, el lobby israelí influye en política de Estados Unidos

El diario señala que el lobby israelí invierte millones de dólares en actividades de cabildeo para influir en decisiones políticas en Estados Unidos.

El Financiero: Mejoran analistas previsiones sobre crecimiento e inflación en 2026

Analistas ajustaron al alza sus expectativas para la economía mexicana y prevén que la inflación se mantenga dentro del rango objetivo de Banxico, aunque advierten riesgos asociados a la gobernanza.

El Economista: Remesas sumaron 5 mil 472 millones de dólares en junio; tercer mejor registro en 2026

Las remesas alcanzaron 5 mil 472 millones de dólares durante junio, mientras que el envío promedio fue de 422 dólares, el más alto registrado desde 1995.

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