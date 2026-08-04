Suspenden audiencia contra el R1, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

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Foto: Especial

La audiencia contra Ramón “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue suspendida.

La medida, autorizada por un juez de control, fue a petición de la defensa con el objetivo de imponerse de la carpeta de investigación contra el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La audiencia, que inició a las cuatro de la tarde, será reiniciada este martes.

El “R1” enfrenta cargos por homicidio, además de otros como portación de armas de fuego y daños contra la salud en su modalidad de portación de droga.

Para la audiencia por el caso del homicidio del edil independiente, fue enlazado vía remota desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, mejor conocido como “El Altiplano”.

Toda vez que trascendió que, en esta primera audiencia, que fue breve, estuvo conectada vía remota Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo.

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