Estudiantes del IPN rechazan haber dañado Canal Once; piden peritaje tras desalojo y niegan que recuperación fuera pacífica

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que mantenían tomadas las instalaciones de Canal Once rechazaron haber causado daños al inmueble, al equipo técnico o al acervo audiovisual de la televisora tras el desalojo realizado el domingo.

Mediante un comunicado, aseguraron que la recuperación del inmueble no ocurrió de forma pacífica, como sostuvo la emisora, y exigieron una explicación pública sobre el operativo, además de un peritaje independiente para documentar el estado de las instalaciones.

Niegan daños a las instalaciones de Canal Once

En el pronunciamiento, el movimiento estudiantil afirmó que durante el tiempo que permaneció en Canal Once las instalaciones se mantuvieron en orden y buen estado, por lo que rechazó cualquier señalamiento que los responsabilice de afectaciones al inmueble o a su contenido.

Los estudiantes sostuvieron que cuentan con registros fotográficos y videográficos obtenidos durante los más de dos meses que permanecieron en resguardo del inmueble, los cuales, dijeron, muestran las condiciones en que se encontraban las instalaciones, el equipo técnico y el acervo audiovisual.

Además, señalaron que únicamente utilizaban áreas como el pasillo principal, la entrada, el comedor y los sanitarios, mientras que el resto de la infraestructura permanecía sellada.

Cuestionan cómo se realizó el desalojo

El movimiento estudiantil también rechazó la versión de que la recuperación de Canal Once se haya desarrollado de manera pacífica.

De acuerdo con su comunicado, el operativo se realizó sin previo aviso y, aseguraron, al margen de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo con autoridades, en las que participaban representantes de la Secretaría de Educación Pública y personal jurídico de Canal Once.

En redes sociales, estudiantes difundieron videos en los que, según su versión, se observa la llegada de un grupo de personas que ingresó a las instalaciones mientras eran retiradas cadenas y rejas de acceso. Con ese material insistieron en que el desalojo “no fue pacífico”.

Piden inventario y peritaje independiente

Como parte de sus exigencias, solicitaron que se realice con carácter urgente un peritaje o inventario de cadena de custodia sobre el estado actual de las instalaciones, con la participación de un representante estudiantil y de un notario o autoridad independiente.

También responsabilizaron a quienes tienen actualmente el control de Canal Once de cualquier daño, alteración, pérdida o afectación que pueda documentarse a partir del desalojo, al considerar que existe evidencia previa sobre las condiciones en que, afirman, entregaron el inmueble.

Asimismo, pidieron esclarecer posibles daños físicos sufridos por integrantes del movimiento durante el operativo y cualquier alteración a los sellos de resguardo colocados durante la toma.

Señalan ingreso de personas sin identificarse

En el comunicado, los estudiantes aseguraron que durante el operativo ingresaron personas que se ostentaban como personal de Canal Once sin acreditar esa calidad ante la comunidad.

También mencionaron que cuentan con un video en el que, afirman, participa la directora general de la televisora, Renata Turrent Hegswich, material que consideran relevante para esclarecer cómo se desarrolló el operativo y quién autorizó el acceso a las instalaciones.

Mantienen disposición al diálogo

Los estudiantes reiteraron que no buscan afectar el servicio público que presta Canal Once y afirmaron que no tienen intención de volver a tomar las instalaciones de la televisora.

Este martes está prevista una nueva mesa de diálogo entre representantes estudiantiles, autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del IPN, en la que se espera abordar temas relacionados con el presupuesto del Instituto, los recursos extraordinarios y el retorno de los recursos autogenerados.

De acuerdo con los estudiantes, aunque ha habido avances en algunos puntos del pliego petitorio, todavía no existen acuerdos concretos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.