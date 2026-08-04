A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 04 de agosto de 2026
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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Las noticias hoy:
- Virginia y su hija enfrentarán una nueva audiencia por el caso de despojo de viviendas
- La UNAM revela fechas y sedes del examen de control para aspirantes a licenciatura
- En Veracruz, recorremos la zona del pozo Krem y documentamos el impacto ambiental en flora, fauna y comunidades
- Crecen las acusaciones contra la Academia Militarizada Doenitz; ya suman más de cinco nuevas denuncias
- Aumentan las denuncias contra miembros de la Normal Rural por presuntas novatadas y maltratos en Chiapas
- Investigan un video que mostraría al alcalde Carlos Manzo cerca de un presunto líder criminal
- Alertan por la posible contaminación de un acuífero y un río subterráneo debido a granjas porcícolas de Yucatán
- Cubrirán los gastos médicos de don José, quien resultó lesionado durante una carrera en Tlaxcala
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