A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 04 de agosto de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

Virginia y su hija enfrentarán una nueva audiencia por el caso de despojo de viviendas

La UNAM revela fechas y sedes del examen de control para aspirantes a licenciatura

En Veracruz, recorremos la zona del pozo Krem y documentamos el impacto ambiental en flora, fauna y comunidades

Crecen las acusaciones contra la Academia Militarizada Doenitz; ya suman más de cinco nuevas denuncias

Aumentan las denuncias contra miembros de la Normal Rural por presuntas novatadas y maltratos en Chiapas

Investigan un video que mostraría al alcalde Carlos Manzo cerca de un presunto líder criminal

Alertan por la posible contaminación de un acuífero y un río subterráneo debido a granjas porcícolas de Yucatán

Cubrirán los gastos médicos de don José, quien resultó lesionado durante una carrera en Tlaxcala

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