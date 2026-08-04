A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 04 de agosto de 2026

| 06:26 | Pablo Valdes | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Virginia y su hija enfrentarán una nueva audiencia por el caso de despojo de viviendas
  • La UNAM revela fechas y sedes del examen de control para aspirantes a licenciatura
  • En Veracruz, recorremos la zona del pozo Krem y documentamos el impacto ambiental en flora, fauna y comunidades
  • Crecen las acusaciones contra la Academia Militarizada Doenitz; ya suman más de cinco nuevas denuncias
  • Aumentan las denuncias contra miembros de la Normal Rural por presuntas novatadas y maltratos en Chiapas
  • Investigan un video que mostraría al alcalde Carlos Manzo cerca de un presunto líder criminal
  • Alertan por la posible contaminación de un acuífero y un río subterráneo debido a granjas porcícolas de Yucatán
  • Cubrirán los gastos médicos de don José, quien resultó lesionado durante una carrera en Tlaxcala

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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