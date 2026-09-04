Las de hoy | 4 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 4 de septiembre de 2026

El Universal: Exigen investigar finanzas de Ulloa y que comparezca

Legisladores del PRI, PAN y MC piden una indagatoria patrimonial contra Carlos Ulloa por la compra de dos departamentos de contado, con un valor de 22.4 millones de pesos, y los 19 viajes internacionales que realizó en los últimos cuatro años.

Reforma: Frena Morena elevar el IEPS

Proyectaban recaudar 12 mil millones de pesos; descartan más impuesto al alcohol, frituras, salsas, sopas y embutidos.

Milenio Diario: Protesta Claudia por entrega de migrantes hasta Centroamérica

De los 75 mil 750 expulsados por EU entre enero y mayo de 2026, 32 mil fueron al AIFA, Villahermosa y Tulum; Guatemala recibió a 2 mil 284 mexicanos, pero sólo en tránsito durante 24 horas.

La Jornada: SG: Se ha preservado la gobernabilidad mediante el diálogo

Presenta balance con motivo del segundo informe; destaca acciones por desaparecidos y desplazados, y canje de 13 mil armas.

Excélsior: Vigilarán gasolinas del ducto al coche

Como parte de la estrategia contra el huachicol, en el Paquete Económico 2027 se propondrá que el SAT rastree los combustibles desde su importación para combatir el contrabando, informa la presidenta.

El Financiero: Afianza México su presencia exportadora en Estados Unidos

Nuevo récord: los envíos de mercancías al mercado más grande del mundo superaron los 60 mil millones de dólares en julio.

El Economista: México se afianzó como el principal socio comercial de EU en julio

Tiene el mayor superávit entre los países proveedores.

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