México Siglo XXI 2026 reunirá este viernes a Justin Trudeau, Charlize Theron, Memo Ochoa y otras figuras mundiales

GENERANDO AUDIO...

México Siglo XXI, evento de Fundación Telmex-Telcel. Foto: Uno TV

México Siglo XXI 2026, el encuentro organizado por Fundación Telmex Telcel, reunirá este viernes 4 de septiembre a 10 mil becarios en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. La jornada contará con personalidades internacionales de la política, cultura, deporte, negocios y entretenimiento.

El evento se realiza anualmente desde 2002 y convoca a estudiantes de distintas partes de México para escuchar experiencias y conocimientos de especialistas y figuras reconocidas.

México Siglo XXI 2026: los participantes

La agenda comenzará a las 9:00 horas con la participación de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil. A partir de ahí, el programa contempla conferencias, presentaciones y un panel deportivo. El cierre, programado a las 19:00 horas, estará a cargo de Arturo Elías Ayub, director general de Fundación Telmex Telcel.

Los ponentes en esta nueva edición de México Siglo XXI son:

Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá

A las 9:30 horas participará Justin Trudeau, quien fue primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025. Antes de llegar al gobierno fue profesor y en 2008 ingresó al Parlamento canadiense.

Su trayectoria aporta al encuentro la experiencia de una década al frente del gobierno de uno de los países socios comerciales de México.

Andrew Lloyd Webber, referente mundial del teatro musical

El compositor y productor Andrew Lloyd Webber está programado a las 10:30 horas. Es autor de la música de producciones como Cats, The Phantom of the Opera y Evita.

Su trayectoria lo coloca entre el grupo de artistas que han obtenido los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, conocidos en conjunto como EGOT.

Álex Roca, atleta que hizo historia en el maratón

A las 12:00 horas será el turno de Álex Roca, atleta español con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física. En 2023 terminó el Maratón de Barcelona en 5 horas, 50 minutos y 51 segundos, registro reconocido por Guinness World Records dentro de su categoría.

También ha participado en triatlones, medios maratones y pruebas de ciclismo.

Scott Galloway, especialista en marketing y negocios

Scott Galloway participará a las 13:00 horas. Es profesor de Marketing en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU), donde imparte temas relacionados con estrategia de marca.

Además, ha fundado empresas y desarrollado trabajo sobre negocios, marketing y transformación digital.

Charlize Theron, actriz, productora y activista

La actriz y productora Charlize Theron estará en México Siglo XXI a las 16:30 horas. Ganadora del Premio Oscar, también desarrolla trabajo humanitario.

Es Mensajera de la Paz de Naciones Unidas y fundó en 2007 el Charlize Theron Africa Outreach Project, enfocado en apoyar a jóvenes de África.

.@CharlizeAfrica llega a México Siglo XXI para compartir su historia, sus retos y todo lo que hay detrás de una carrera que ha conquistado Hollywood. 🎬



💬 ¿Qué película de Charlize podrías ver una y otra vez? 👀👇



Nos vemos este 4 de septiembre en el Auditorio Nacional. pic.twitter.com/CRJus5oj7M — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) August 31, 2026

Panel deportivo reúne a Memo Ochoa, Javier Aguirre y Rafa Márquez

A las 18:00 horas, México Siglo XXI 2026 tendrá un panel deportivo con Guillermo “Memo” Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez, tres figuras ligadas al futbol mexicano desde distintas etapas y funciones.

Memo Ochoa, referente de la portería mexicana

El portero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa formó parte en 2026 de su sexta convocatoria a una Copa Mundial y en 2023 fue reconocido como mejor guardameta de la Copa Oro de Concacaf, torneo en el que México consiguió el campeonato.

Javier Aguirre, experiencia mexicana desde el banquillo

También participará Javier Aguirre, quien dirigió a México en los Mundiales de 2002, 2010 y 2026. En su tercer ciclo condujo al equipo a los títulos de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro en 2025, antes de concluir su etapa como seleccionador después del Mundial de 2026.

Rafa Márquez, nuevo técnico de la Selección Mexicana

El tercer integrante del panel será Rafael Márquez, actual director técnico de la Selección Mexicana. Como futbolista disputó cinco Copas del Mundo y desarrolló una parte destacada de su carrera en el FC Barcelona, con el que ganó, entre otros títulos, dos Copas de Europa. Tras ser auxiliar de Javier Aguirre, en julio de 2026 fue designado para encabezar el proyecto de México rumbo a 2030.