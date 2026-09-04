La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de septiembre de 2026

En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Zacatecas.

Resalta la disminución de 85% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad, al pasar de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.

Respecto al promedio diario de homicidios dolosos en la entidad por año desde 2015 al 2026, señala que entre 2015 y 2021 se registró un incremento sostenido hasta alcanzar su punto más alto en el año 2021.

Señala que a partir de 2022 dicha tendencia se revirtió y comenzó una reducción que se ha mantenido hasta el presente año, en el que se presenta el menor promedio diario de homicidios dolosos de toda la serie.

Afirma que entre 2021 y 2026, se logró una disminución del 96% en homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 4.5% a 0.2%.