La mañanera de Claudia Sheinbaum, 4 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 4 de septiembre de 2026, ahora desde Guadalupe, Zacatecas.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 4 de septiembre de 2026
En su intervención en la mañanera, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en Zacatecas.
En su intervención en la mañanera, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta los avances en materia de seguridad en Zacatecas.
Resalta la disminución de 85% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por mes en la entidad, al pasar de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.
Respecto al promedio diario de homicidios dolosos en la entidad por año desde 2015 al 2026, señala que entre 2015 y 2021 se registró un incremento sostenido hasta alcanzar su punto más alto en el año 2021.
Señala que a partir de 2022 dicha tendencia se revirtió y comenzó una reducción que se ha mantenido hasta el presente año, en el que se presenta el menor promedio diario de homicidios dolosos de toda la serie.
Afirma que entre 2021 y 2026, se logró una disminución del 96% en homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 4.5% a 0.2%.
Precisa que en 2021 recibió el estado frente a una emergencia social y que vale la pena no olvidar. Recuerda que se cometían mil 741 homicidios al año, casi cinco asesinatos al día.
Afirma que dicha situación propició en el poco desarrollo, en el cierre de negocios, pérdida de empleos y la caída de la economía; sin embargo, la situación cambió a raíz de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
En su intervención en la mañanera, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, agradece a la presidenta por su visita a la entidad.
Reconoce a la mandataria federal su gratitud y agradecimiento por el trabajo desempeñado en la entidad que gobierno y en todo el territorio mexicanos.
Precisa que las estrategias implementadas por el Gobierno federal en materia de seguridad han sido fundamentales para el bienestar de la nación.
Agradece, a su vez, la visita del Gabinete de Seguridad y de los secretarios de Estados a Zacatecas.
Sostiene que la estrategia de seguridad implementada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es que se han logrado los resultados que actualmente se reflejan en la entidad.
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Informe sobre avances y situación en Zacatecas
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Guadalupe, Zacatecas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.