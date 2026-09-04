INE aprueba separar “boletas planchadas” en cómputos distritales para frenar fraude

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Este jueves, el INE aprobó lineamientos para separar y resguardar las llamadas “boletas planchadas”, es decir, aquellas que aparecen sin dobleces durante los cómputos distritales. La medida busca evitar que sean sumadas automáticamente al resultado de una casilla.

El personal electoral presentará las boletas ante los Consejos Distritales, que deberán determinar si las contabilizaron y, en su caso, revisar si son válidas o deben anularlas. Sin embargo, la decisión generó reclamos de representantes de la oposición.

INE separará boletas “planchadas” durante cómputos

El consejero electoral Uuc-kib Espadas afirmó que la presencia de una boleta sin dobleces puede ser un indicio de fraude electoral cuando aparece en cualquier etapa del proceso, desde la casilla hasta el cómputo distrital.

Cuando aparecen boletas planchadas […] estamos ante el hecho inequívoco de fraude electoral.

Por su parte, la consejera Frida Denisse Gómez Puga explicó que, si un Consejo Distrital detecta una boleta de este tipo, primero deberá revisar si los funcionarios la contabilizaron y levantar un acta en caso de encontrar una irregularidad.

Si la boleta fue computada, el consejo tendrá que determinar posteriormente si cumple con los requisitos para ser considerada válida o nula.

Oposición acusa riesgo de fraude electoral

Representantes de oposición cuestionaron el acuerdo aprobado por el INE y señalaron que la falta de un procedimiento homologado podría generar irregularidades durante los cómputos.

Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, pidió establecer un procedimiento único y advirtió sobre el riesgo de abrir la puerta al fraude.

Los reclamos provocaron una respuesta de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien rechazó los señalamientos contra el instituto y sostuvo que los votos se ganan en territorio.

PRI anuncia impugnación contra acuerdo del INE

El representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, adelantó que su partido impugnará el acuerdo ante la Sala Superior. El representante priista sostuvo que la medida podría permitir la validación de boletas “planchadas” y abrir la puerta a irregularidades.

De esta manera, el INE señaló que la medida busca evitar el ingreso de votos ilegales, una anomalía que fue registrada durante la elección del Poder Judicial de 2025.

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