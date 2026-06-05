Las de hoy | 5 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 5 de junio de 2026

El Universal: En elecciones de Rocha y Durazo “ganó el miedo”

De las 432 denuncias electorales presentadas durante los comicios de 2021, 25 correspondieron a Sinaloa y 46 a Sonora, entidades donde obtuvieron la gubernatura los morenistas Rubén Rocha Moya y Alfonso Durazo. El diario destaca que la violencia y la intimidación marcaron esos procesos electorales.

Reforma: Finge CNTE negociar y gana con extorsión

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación obtuvo incrementos salariales, recursos adicionales y ahora una nueva propuesta relacionada con el sistema de pensiones, mientras mantiene sus presiones y movilizaciones.

Excélsior: Plantean a CNTE una aseguradora para pensiones

El Gobierno federal propuso la creación de un organismo asegurador encargado de administrar y entregar las pensiones de los trabajadores del Estado, en coordinación con la PensionISSSTE.

Milenio Diario: “Negociar cara a cara”, exige Zelenski a Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió una negociación directa con Vladímir Putin e invitó a participar a Estados Unidos y a países de Unión Europea. Afirmó que la guerra se ha vuelto insostenible para Rusia y aseguró que sólo en mayo las fuerzas rusas registraron alrededor de 30 mil bajas entre muertos y heridos.

La Jornada: Gobierno propone a CNTE aseguradora para sus pensiones

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la propuesta gubernamental al considerar que no atiende su principal demanda, por lo que anunció la continuidad de la huelga.

El Financiero: Mantiene impulso consumo; aún no despega inversión

Mientras la formación bruta de capital acumuló 19 meses consecutivos de contracción hasta marzo, el consumo de bienes y servicios continuó mostrando fortaleza y sostuvo parte de la actividad económica.

El Economista: Inversión extranjera directa nueva sólo llegó a 10 estados entre enero y marzo

Diez entidades concentraron el 95% de la nueva inversión extranjera directa captada durante el primer trimestre del año, lo que refleja una elevada concentración territorial de los nuevos capitales que llegan al país.

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