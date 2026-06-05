Sheinbaum va por protección de Mahahual; solo permitirían ecoturismo

GENERANDO AUDIO...

Mahahual. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, tras la cancelación del megaproyecto turístico “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, el Gobierno federal buscará otorgar a la zona una categoría de protección ambiental para que únicamente puedan desarrollarse actividades de ecoturismo.

Durante un evento oficial, la mandataria explicó que la propuesta contempla trabajar en coordinación con las comunidades del sur de Quintana Roo para emitir un decreto especial que impida el desarrollo de proyectos de turismo masivo en la región.

“Esta zona de Mahahual, en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud, el objetivo es darle una categoría de protección para que sólo pueda desarrollarse el ecoturismo”, señaló.

Además, indicó que la medida deberá construirse de manera conjunta con las comunidades locales para garantizar la conservación ambiental y el desarrollo sustentable de la zona.

Semarnat presenta la iniciativa México Circular

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de México presentó la iniciativa “México Circular”, una estrategia enfocada en impulsar modelos de producción y consumo sostenibles.

Desde Holbox, Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que el programa busca transformar el modelo económico tradicional hacia una economía circular, mediante la reducción de residuos y el aprovechamiento de materiales reciclables.

Buscan reducir plásticos y fomentar el reciclaje

La titular de Semarnat detalló que la iniciativa contempla la sustitución progresiva de los plásticos de un solo uso, la valorización de residuos como insumos productivos y el fortalecimiento de programas de reciclaje, especialmente en playas y destinos turísticos.

Bárcena destacó que el proyecto cuenta con la participación de hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios y comunidades locales, con el objetivo de generar prosperidad económica sin comprometer la protección del medio ambiente.

“México Circular y Holbox Circular, un modelo que cambia el paradigma de una economía lineal a una economía circular”, afirmó la funcionaria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.