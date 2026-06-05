La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de junio de 2026

Precisa que para la reconstrucción por afectaciones de lluvias se contempla una inversión de 4 mil 314 millones de pesos.

Señala que el avance del acceso al Puerto de Veracruz, México 140, es de 72%, cuya inversión es de 820 millones de pesos.

En cuanto al Nuevo Puente de Coatzacoalcos III, la inversión será de 5 mil 800 millones de pesos.

Sobre el Bachetón 2026, la inversión será de 2 mil 714 millones de pesos.

Para la Conservación de Autopistas, la inversión para este año será de 926 millones de pesos, mientras que para la Conservación de Puentes Vehiculares, mil 100 millones de pesos.

Respecto al Distribuidor Vial Paso del Toro, la inversión será de 354.5 millones de pesos.

Indica que el avance de la Autopista Cardel – Poza Rica es del 33% y la inversión contemplada es de 2 mil 252 millones de pesos.

En cuanto a Caminos Rurales, la inversión será de 50 millones de pesos.

La inversión de 2025 a 2030 en el estado de Veracruz será de 18 mil 138 millones de pesos, para 2026 se contemplan 9 mil 205.5 millones de pesos.