La mañanera de Claudia Sheinbaum, 5 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 5 de junio de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 5 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum resalta que en Veracruz se hará una inversión de 190 mil millones de pesos durante todo el sexenio, que incluye petroquímica, fertilizantes, carreteras, agua potable, plantas de tratamiento, recuperación de ríos y salud. Mientras que para en programas de Bienestar es de 79 mil millones de pesos, solo en 2026.
En un enlace a Quintana Roo, donde se encuentran la gobernadora de la entidad, Mara Lezama; la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena; y el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, se presenta un decreto especial para la zona de Mahahual, esto en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.
Anuncia, además, la construcción del Hospital General Atlixtac, en la montaña de Guerrero, después de más de 25 años de gestiones y demandas de la comunidad.
Precisa que el IMSS-Bienestar tiene la propiedad del inmueble, por lo que la obra dará inició este año de la mano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Contará con 31 camas, nueve consultorios, urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio, imagenología y especialidades como ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, odontología y medicina tradicional.
En su intervención en la mañanera, Alejandro Svarch, director general de IMSS-Bienestar, presenta los avances en el estado Veracruz.
Resalta que Veracruz es una de las entidades donde el IMSS-Bienestar tiene más presencia. Informa que para 2026 la institución prevé superar la meta de 5 millones 197 mil 590 consultas, lo que representaría un incremento de un millón de atenciones respecto a 2025.
Señala que en los próximo meses iniciarán cuatro obras:
– Hospital General de Pánuco: inauguración marzo 2028
– Hospital General de Tuxpan “Dr. Emilio Alcázar”: inauguración junio 2028
– Hospital de la Comunidad de Tlapacoya: inauguración diciembre 2028
– Hospital de Misantla: inauguración junio 2029
En su intervención en la mañanera, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presenta los avances de infraestructura hidráulica en Veracruz.
Los proyectos son:
– Acueducto Coatzacoalcos, cuya inversión es de 3 mil 424 millones de pesos
– Plan de Reconstrucción, cuya inversión de 4 mil 988 millones de pesos
– Mantenimiento al acueductos Uxpanapa – La Cangrejera, cuya inversión en 2026 es de 80 millones de pesos
– Obras de prevención en Paso Largo, cuya inversión es de 707 millones de pesos
Destaca que la inversión total será de 12 mil 280 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura para estar preparados a posibles contingencias meteorológicas.
En su intervención en la mañanera, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) presenta las inversiones mixtas para proyectos carreteros en Veracruz.
Anuncia que para el próximo mes de julio comenzarán las obras en el tramo Tihuatlán – Tuxpan. Se complementará, indica, con dos proyectos más: los tramos Tulancingo – Nueva Necaxa (1era etapa) y Tulancingo – Nueva Necaxa (2da etapa).
Otra de las obras es la rehabilitación de la Córdoba – Veracruz
Precisa que para la reconstrucción por afectaciones de lluvias se contempla una inversión de 4 mil 314 millones de pesos.
Señala que el avance del acceso al Puerto de Veracruz, México 140, es de 72%, cuya inversión es de 820 millones de pesos.
En cuanto al Nuevo Puente de Coatzacoalcos III, la inversión será de 5 mil 800 millones de pesos.
Sobre el Bachetón 2026, la inversión será de 2 mil 714 millones de pesos.
Para la Conservación de Autopistas, la inversión para este año será de 926 millones de pesos, mientras que para la Conservación de Puentes Vehiculares, mil 100 millones de pesos.
Respecto al Distribuidor Vial Paso del Toro, la inversión será de 354.5 millones de pesos.
Indica que el avance de la Autopista Cardel – Poza Rica es del 33% y la inversión contemplada es de 2 mil 252 millones de pesos.
En cuanto a Caminos Rurales, la inversión será de 50 millones de pesos.
La inversión de 2025 a 2030 en el estado de Veracruz será de 18 mil 138 millones de pesos, para 2026 se contemplan 9 mil 205.5 millones de pesos.
En su intervención en la mañanera, Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , da a conocer las acciones de infraestructura en el estado de Veracruz.
Las acciones son:
– Reconstrucción por afectaciones de lluvias inversión de 4 mil 314 millones de pesos
– Puentes y distribuidores viales
– Construcción y modernización de autopistas
– Megabachetón
– Caminos artesanales
Precisa que las plantas en proceso de rehabilitación son:
– Proyecto Etano-etileno, cuya inversión será de 30 mil millones de pesos.
– Proyecto Aromáticos, cuya inversión será de 11 mil millones de pesos.
– Proyecto Amoniaco, cuya inversión será de 13 mil millones de pesos.
– Proyecto Fertinal-ProAgro, cuya inversión será de 13 mil 700 millones de pesos
– Proyecto Escolín, cuya inversión será de 25 mil 300 millones de pesos.
En su intervención en la mañanera, Juan Carlos Carpio, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) presenta la reactivación de la Industria petroquímica y fertilizantes, sector de suma importancia en el que se transforma el gas natural y derivados del petróleo y gas.
Señala que la producción nacional esperada es de 849 mil toneladas anuales de petroquímicos y 4 millones de toneladas de fertilizantes.
Para alcanzar la meta de producción de petroquímicos y fertilizantes, se contempla un inversión de 93 mil millones de pesos entre 2026 y 2030.
En su intervención en la mañanera, Luz Elena González, secretaria de Energía, resalta que Veracruz es esencial en el proceso del programa de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la estrategia de soberanía energética y la autosuficiencia alimentaria.
En su intervención en la mañanera, Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz, agradece la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, destaca, es la catorceava vez que visita la entidad.
La mandataria federal comienza presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Presentación de las obras y avances en Veracruz
– Enlace a Quintana Roo por el Día Mundial del Medio Ambiente
– Sección Suave patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Coatzacoalcos, Veracruz.
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