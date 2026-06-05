Transportistas de AMOTAC anuncian paro nacional el 24 de junio de 2026; prevén afectaciones en carreteras y accesos a la CDMX

GENERANDO AUDIO...

La movilización podría generar afectaciones . Foto: Cuartoscuro

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció un paro nacional y movilizaciones en carreteras federales y estatales para el próximo 24 de junio de 2026, debido a la falta de respuesta de las autoridades a diversas demandas relacionadas con la seguridad, extorsiones, cobros excesivos y trámites para el sector transportista. La protesta está programada para iniciar entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana en distintos puntos del país, incluyendo importantes accesos a la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Por qué AMOTAC realizará el paro nacional?

A través de un comunicado dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales, estatales y municipales, AMOTAC informó que la manifestación busca exigir soluciones a problemas que, aseguran, afectan diariamente a miles de transportistas de carga, turismo y pasaje.

La organización señaló que el sector enfrenta una grave situación de inseguridad en las carreteras nacionales, además de cobros excesivos por servicios de grúas, permisos municipales y presuntas extorsiones por parte de diversas autoridades.

Según el documento, los transportistas consideran que las demandas del gremio han sido ignoradas durante años, por lo que decidieron convocar a una movilización nacional pacífica para visibilizar la problemática.

Principales demandas de los transportistas

Entre las exigencias planteadas por AMOTAC destacan:

Mayor seguridad en carreteras federales y estatales

Operativos más efectivos por parte de la Guardia Nacional

Fin a las extorsiones en retenes federales, estatales y municipales

Eliminación de permisos municipales para circular y realizar labores de transporte

Regulación y respeto a las tarifas oficiales de los servicios de grúas

Agilización de trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Entrega de placas y actualización de documentos para unidades rezagadas

Modificación del artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas

Alto a la persecución de pequeños transportistas por parte de autoridades de seguridad

Además, la delegación de AMOTAC en el Estado de México y Ciudad de México denunció presuntos abusos relacionados con corralones, grúas y devoluciones de vehículos asegurados, cuyos costos, aseguran, pueden alcanzar hasta 250 mil pesos.

¿Qué carreteras podrían verse afectadas?

La organización informó que participará en distintos puntos estratégicos del centro del país, entre ellos:

Autopista México-Querétaro.

Autopista México-Pachuca.

Carretera Chalco-México.

Autopista México-Pirámides.

Autopista México-Cuernavaca.

Lomas de Portillo.

Vía Morelos.

Autopista México-Puebla.

Autopista Arco Norte.

Diversos puntos de la Ciudad de México.

Estas vialidades son algunas de las más transitadas del país y conectan a la capital con entidades como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Morelos y el Estado de México.

Advierten posible marcha lenta hacia el Zócalo

AMOTAC indicó que, si no obtiene una respuesta favorable de las autoridades, la movilización podría escalar a una marcha lenta con unidades de transporte hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

La organización reconoció que las protestas podrían generar afectaciones al tránsito vehicular en varias regiones del país, pero sostuvo que las acciones buscan llamar la atención sobre los problemas que enfrenta el sector transportista.

¿Cuándo será el paro nacional de AMOTAC?

La movilización nacional está convocada para el miércoles 24 de junio de 2026 y comenzará entre las 7:00 y las 8:00 horas, dependiendo de la entidad y el punto de concentración.

Ante el anuncio, se recomienda a automovilistas, transportistas y usuarios de las principales carreteras del país mantenerse atentos a los reportes de tránsito y considerar rutas alternas para evitar retrasos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.