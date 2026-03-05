CFE anuncia corte de luz este jueves en tres municipios de Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Corte de luz por mantenimiento en región Valles de Jalisco Foto: Cuartoscuro

Hoy 5 de marzo de 2026 habrá un corte de luz en varios municipios del estado Jalisco de la región de Valles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la suspensión del suministro eléctrico se realizará por trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica de la zona.

Las autoridades indicaron que los trabajos se realizarán durante varias horas del día, por lo que se prevé una suspensión temporal del suministro eléctrico en algunos municipios.

Corte de luz en Jalisco hoy 5 de marzo: horario del apagón

El corte de luz en Jalisco hoy está programado para iniciar a partir de las 9:00 horas del jueves 5 de marzo de 2026.

Según la información oficial, la suspensión del suministro tendrá una duración aproximada de siete horas, por lo que el servicio eléctrico podría restablecerse alrededor de las 16:00 horas.

Durante este periodo se realizarán trabajos técnicos en la red eléctrica con el objetivo de mejorar la infraestructura y realizar ajustes en el sistema de distribución.

Municipios afectados por el apagón en Jalisco

El apagón en Jalisco hoy impactará a localidades de la región Valles. Los municipios donde se tiene programada la suspensión del servicio eléctrico son:

Etzatlán

San Juanito de Escobedo

San Marcos

Habitantes de estas demarcaciones podrían experimentar la interrupción del suministro durante el horario señalado mientras se realizan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Recomendaciones ante el corte de luz en Jalisco

Ante el corte de luz programado en Jalisco, autoridades recomiendan tomar algunas medidas preventivas para reducir posibles afectaciones durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Desconectar aparatos electrónicos sensibles , como televisores, computadoras, módems y consolas de videojuegos antes de las 9:00 horas

, como televisores, computadoras, módems y consolas de videojuegos antes de las 9:00 horas Evitar abrir el refrigerador o congelador de manera constante , ya que mantenerlos cerrados ayuda a conservar la temperatura interna

, ya que mantenerlos cerrados ayuda a conservar la temperatura interna Portones eléctricos o sistemas de alarma, se recomienda verificar si cuentan con baterías de respaldo

