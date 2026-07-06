Las de hoy | 6 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 6 de julio de 2026

El Universal: Con Rocha Moya subieron casos de desaparición

Durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, el número de personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa aumentó, de acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los casos pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025.

Reforma: Van contra 3 militares por meter huachicol

La Fiscalía General de la República investiga a tres mandos militares adscritos a una aduana por su presunta participación en el ingreso ilegal de combustibles. Además, busca proceder contra un total de 13 mandos por los delitos de contrabando y delincuencia organizada.

Milenio Diario: Mujeres 4T van por revancha electoral

Mujeres vinculadas a la coalición oficialista buscan competir por las gubernaturas rumbo a las próximas elecciones. De acuerdo con el diario, encabezan las preferencias en Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Sinaloa y Guerrero, mientras que en otras siete entidades disputan las candidaturas con aspirantes hombres.

La Jornada: Fin de la ilusión

La Selección Nacional de México quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 3-2 frente a la Selección de fútbol de Inglaterra, que resistió con 10 jugadores. En las zonas de Fan Fest, la afición mexicana pasó de la expectativa al desencanto tras el resultado.

Excélsior: ¡Se la rifaron!

La Selección Mexicana reaccionó después de ir abajo 2-0 y logró acercarse en el marcador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota ante Inglaterra. Tras el silbatazo final, concluyeron las celebraciones mundialistas en México.

El Financiero: Perfilan indicadores cíclicos más crecimiento económico

Analistas consideran que el avance simultáneo de los principales indicadores cíclicos representa una señal favorable para el crecimiento de la economía en los próximos meses.

El Economista: La OPEP acuerda incrementar la producción de crudo en 188 mil barriles diarios

Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó aumentar la producción de petróleo en 188 mil barriles diarios. Desde el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, el precio del crudo West Texas Intermediate ha caído 19%, el Brent 17.5% y la mezcla mexicana 23%.

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