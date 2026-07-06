México registra 282 homicidios en últimos días de junio y primeros de julio; Sinaloa encabeza cifras con 33

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Autoridades atienden reporte de violencia. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Durante los últimos días de junio y los primeros de julio de 2026, México registró 282 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 33 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 132 homicidios en el país: 28 casos el viernes 3 de julio, 53 el sábado 4 y 51 el domingo 5.

La SSPC registró 282 asesinatos entre el lunes 29 de junio y el domingo 5 de julio de 2026, lo que representa una reducción de 8.44% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 308.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 33

Homicidios por día y estados con más denuncias

29 de junio: 42

Sinaloa: 8

Guerrero: 5

Guanajuato: 4

30 de junio: 39

Sinaloa: 5

Baja California: 5

Michoacán: 5

1 de julio: 36

Sinaloa: 5

Jalisco: 4

Guanajuato: 2

2 de julio: 33

Baja California: 4

Sinaloa: 3

Guanajuato: 2

3 de julio: 28

Sinaloa: 3

Chihuahua: 3

Estado de México: 3

4 de julio: 53

Sinaloa: 5

Baja California: 5

Veracruz: 5

5 de julio: 51

CDMX: 7

Chihuahua: 6

Sinaloa: 4

Total en la semana: 282

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 40 mil 077 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En junio, la entidad sumó 115 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

¿Cuántos homicidios se registraron en México en lo que va de junio?

Del 1 al 30 de junio en México se contabilizaron 1,209 homicidios.

Los estados que concentraron el mayor número de casos en junio son los siguientes:

Guanajuato: 122

Sinaloa: 115

Chihuahua: 85

Estado de México: 84

Baja California: 83

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 9 mil 53 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 803, seguido por Baja California con 691 y Chihuahua con 691.

Guanajuato : 803

: 803 Baja California: 691

Chihuahua:691

Sinaloa : 652

: 652 Estado de México: 545

Morelos: 502

Guerrero: 486

Veracruz: 456

Oaxaca: 432

Ciudad de México: 423

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 37

Baja California Sur: 30

San Luis Potosí: 26

Durango: 22

Yucatán: 15

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