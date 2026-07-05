México envía dos buques con ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos

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El Gobierno de México envió este domingo dos buques de la Armada de México con 2 mil 3 metros cúbicos de ayuda humanitaria para apoyar a la población de Venezuela, afectada por los terremotos que golpearon al país sudamericano.

Dos buques parten rumbo a Venezuela

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que los Buques de Apoyo Logístico Isla Holbox y Huasteco zarparon con destino a Venezuela por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La ayuda fue reunida gracias al trabajo conjunto entre ambas dependencias, así como al apoyo de empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

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¿Qué lleva la ayuda humanitaria?

El buque ARM Holbox (BAL-02) transporta alrededor de mil 750 metros cúbicos de carga, integrada por:

Víveres

Agua embotellada

Artículos de higiene personal

Medicamentos

Insumos médicos

Cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora, además de su personal operador

Por su parte, el ARM Huasteco (AMP-01) lleva 253 metros cúbicos de:

Víveres

Agua embotellada

Artículos de aseo personal

Insumos médicos

En total, la carga suma 2 mil 3 metros cúbicos de apoyo humanitario.

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Ayuda salió desde Veracruz

Los insumos enviados por el Gobierno de México provienen de las donaciones reunidas en centros de acopio instalados en la Ciudad de México.

Posteriormente fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Veracruz, donde se realizó el embarque.

Para esta operación, la Primera Región Naval desplegó 100 elementos de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), además de una grúa y dos montacargas para las maniobras de carga y traslado.

Viaje durará seis días

De acuerdo con las autoridades, ambos buques tienen un tiempo estimado de navegación de seis días hasta llegar a Venezuela.

Este envío se suma al avión que partió esta misma semana con ocho plantas de energía eléctrica para apoyar a las comunidades afectadas por los sismos.

México reafirma su apoyo a Venezuela

Las secretarías destacaron que este envío forma parte de la política de cooperación y ayuda humanitaria del Gobierno de México hacia los países que enfrentan desastres naturales.

Con estas acciones, señalaron, México refrenda su compromiso de solidaridad con Venezuela y con los pueblos de América Latina que requieren apoyo ante situaciones de emergencia.

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