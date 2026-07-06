La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 6 de julio de 2026 desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 6 de julio
Claudia Sheinbaum dice que se pondrán en contacto con empresarios que acusan presuntas extorsiones en la zona conurbada de Toluca.
Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, precisa que están por concluir las obras del acueducto de la segunda línea de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.
El proyecto estará en funcionamiento en julio del 2027, debido a que abrirán dos licitaciones para crear dos plantas de rebombeo y un tanque.
Además, explica que trabajan en la interconexión de dos presas para dar un 20% más de agua a San Luis Potosí. Quedará terminado este año.
La presidenta precisa que Alonso Ancira no ha terminado de regresar los 216 millones de dólares acordados como acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados, por lo que se reactivó su orden de aprehensión.
Claudia Sheinbaum asegura que la vinculación a proceso de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, excolaborador de Genaro García Luna, “abona mucho” en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados.
“No podemos dejar de hablar de García Luna porque muestra lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto”.
De igual forma, destaca que Petrobras apoyará con nuevas técnicas en la exploración de yacimientos de petróleo en aguas profundas. Analizan si en el yacimiento de Cantarell existe más petróleo en una zona de mayor profundidad.
Cuando termine el Mundial iniciarán un proceso de información y debate para la regulación de la inteligencia artificial y uso de plataformas digitales en niños y adolescentes.
Claudia Sheinbaum destaca que en 2027 iniciará el Sistema Universal de Salud. Suman un millón 200 mil adultos mayores con credencial.
“En enero iniciaría esta posibilidad de compartir servicios en los tres institutos de salud”.
Claudia Sheinbaum destaca la participación de México en el Mundial
La presidenta insistirá con la Federación Mexicana de Futbol para la creación de escuelas deportivas. De igual forma, los torneos del “Mundial Social” se repetirán en los próximos años.
Indica que verán si es posible comunicarse con la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026.
“Yo creo que todos tenemos que estar muy orgullosos del papel de la Selección, la verdad. Yo ya tengo mis añitos. No es que sea experta en futbol, pero la verdad creo que ha sido la mejor participación de cualquier selección en los mundiales”.
Además, subraya la unidad y orgullo que vivió la población mexicana por esta justa deportiva.
Claudia Sheinbaum confirma que Pachuca podría ser la sede de las olimpiadas juveniles del 2027. Precisa que es una decisión de la Conade, “pero sí es una de las sedes que se están planteando”.
Menciona que los homicidios han disminuido en Michoacán por la presencia del Ejército y las detenciones. Además, el “Plan Michoacán” contempla acciones de reactivación económica y programas del Bienestar.
“Michoacán es el único estado de la República hoy que tiene becados a todos los estudiantes que van en escuela pública, desde primaria hasta la universidad”.
Además, confirma que hubo un enfrentamiento entre el Ejército y presuntos delincuentes en el Rosario, Sinaloa, debido a que varios militares fueron heridos previamente.
Obras para evitar inundaciones en Neza y Los Reyes La Paz
El titular de la Conagua, Efraín Morales, destaca que las recientes obras en Neza y Los Reyes La Paz permiten un mayor desahogo del agua pluvial.
Menciona que las obras en funcionamiento han ayudado de manera “significativa” para evitar inundaciones en las recientes lluvias en dichos municipios.
Cuando las obras estén concluidas, habrá una capacidad de desahogo adicional de agua de 23 mil litros por segundo.
Asimismo, Efraín Morales adelanta las acciones realizadas para prevenir inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Destaca las obras de drenaje para prevenir inundaciones en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz, en el Estado de México, como la ampliación de la laguna El Salado; la construcción del colector Teotongo y del colector Los Pinos, que permitirán el desahogo de las aguas.
Cuatro de las seis obras que se contemplan en la región ya están finalizadas, por lo que hay un avance del 90%. Efraín Morales estima concluir los trabajos en 15 días.
Además, Conagua trabaja en un colector en Chalco de 8 kilómetros para prevenir inundaciones, cuya inversión es de mil 20 millones de pesos. Las obras terminarán en octubre de este año.
Pago de pensiones Bienestar
La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presenta el calendario de pagos de las pensiones y programas correspondiente al bimestre julio-agosto de este 2026.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruíz, destaca que hay un 79.4% de estaciones que comercializan el diésel por debajo de los 27 pesos.
En cambio, un 7.9% vende este combustible en un precio de 27.01 a 27.50 pesos por litro, mientras que el 12.7% lo ofrece a más de 67.50 pesos.
Por otra parte, destaca que existe un acuerdo para que la canasta básica con 24 productos tenga un precio de 910 pesos.
Inicia la conferencia de Claudia Sheinbaum Pardo de este 6 de julio. Felicita a la Selección Mexicana y destaca que “jugó muy bien”.
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