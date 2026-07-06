La mañanera de Claudia Sheinbaum, 6 de julio de 2026

Por otra parte, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, precisa que están por concluir las obras del acueducto de la segunda línea de Ciudad Victoria, en Tamaulipas.

El proyecto estará en funcionamiento en julio del 2027, debido a que abrirán dos licitaciones para crear dos plantas de rebombeo y un tanque.

Además, explica que trabajan en la interconexión de dos presas para dar un 20% más de agua a San Luis Potosí. Quedará terminado este año.