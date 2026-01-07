Las de hoy | 7 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 7 enero de 2026.

El Universal: Trump inicia con la extracción del petróleo de Venezuela

Donald Trump acordó con el gobierno encargado la entrega de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y afirmó que controlará los recursos obtenidos para que sean utilizados, según dijo, en beneficio de Venezuela y de Estados Unidos.

Reforma: Es México proveedor número 1 de crudo de Cuba

México superó a Venezuela como principal abastecedor de petróleo a Cuba, de acuerdo con registros de exportaciones que muestran un nivel récord de envíos hacia la isla caribeña.

Excélsior: Venezuela cederá su petróleo a EU

El gobierno provisional entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos para su comercialización, con el objetivo de evitar mayores recortes a la producción; las ganancias quedarían bajo control del gobierno estadounidense.

Milenio Diario: Trump ordena sacar de Venezuela 50 millones de barriles de petróleo

El mandatario estadounidense planteó vender el crudo a precio internacional y aseguró que supervisará el uso de cada dólar, mientras llamó a los republicanos a ganar las elecciones intermedias.

La Jornada: “Yo controlaré el dinero del petróleo venezolano”: Trump

Trump afirmó que se le entregarán hasta 50 millones de barriles y que el acuerdo permitiría gestionar alrededor de 2 mil millones de dólares, con ventas a precios de mercado.

El Financiero: Fitch anticipa complicaciones en la revisión del tratado

La calificadora prevé que Trump incorpore temas ajenos al comercio, como la seguridad, durante el proceso de renegociación del acuerdo comercial.

El Economista: Trump retoma intención de ir por Groenlandia, aun con acción militar

El presidente estadounidense volvió a amenazar con anexar Groenlandia, territorio de Dinamarca, sin descartar el uso de la fuerza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.