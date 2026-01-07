Las de hoy | 7 de enero de 2026

| 08:47 | Mario Ostos | UnoTV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 7 enero de 2026.

  • El Universal: Trump inicia con la extracción del petróleo de Venezuela

Donald Trump acordó con el gobierno encargado la entrega de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y afirmó que controlará los recursos obtenidos para que sean utilizados, según dijo, en beneficio de Venezuela y de Estados Unidos.

  • Reforma: Es México proveedor número 1 de crudo de Cuba

México superó a Venezuela como principal abastecedor de petróleo a Cuba, de acuerdo con registros de exportaciones que muestran un nivel récord de envíos hacia la isla caribeña.

  • Excélsior: Venezuela cederá su petróleo a EU

El gobierno provisional entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos para su comercialización, con el objetivo de evitar mayores recortes a la producción; las ganancias quedarían bajo control del gobierno estadounidense.

  • Milenio Diario: Trump ordena sacar de Venezuela 50 millones de barriles de petróleo

El mandatario estadounidense planteó vender el crudo a precio internacional y aseguró que supervisará el uso de cada dólar, mientras llamó a los republicanos a ganar las elecciones intermedias.

  • La Jornada: “Yo controlaré el dinero del petróleo venezolano”: Trump

Trump afirmó que se le entregarán hasta 50 millones de barriles y que el acuerdo permitiría gestionar alrededor de 2 mil millones de dólares, con ventas a precios de mercado.

  • El Financiero: Fitch anticipa complicaciones en la revisión del tratado

La calificadora prevé que Trump incorpore temas ajenos al comercio, como la seguridad, durante el proceso de renegociación del acuerdo comercial.

  • El Economista: Trump retoma intención de ir por Groenlandia, aun con acción militar

El presidente estadounidense volvió a amenazar con anexar Groenlandia, territorio de Dinamarca, sin descartar el uso de la fuerza.

