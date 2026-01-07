GENERANDO AUDIO...

Alejandro Gertz Manero. Foto: Reuters

Alejandro Gertz Manero, ex Fiscal General de la República, será el embajador de México en Gran Bretaña, informó la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles durante su conferencia matutina realizada desde el Salón de la Tesorería. El anuncio se dio luego de que el Gobierno de México recibiera el beneplácito correspondiente para el nombramiento.

De acuerdo con lo señalado por la mandataria, el siguiente paso para que el nombramiento se concrete es la aprobación del Senado de la República, conforme al procedimiento establecido para las designaciones diplomáticas. Una vez cumplido este trámite legislativo, Gertz Manero podrá asumir formalmente el cargo como representante del Estado mexicano en territorio británico.

La confirmación del nombramiento ocurre en un contexto de especulación pública sobre el futuro del exfiscal, luego de su salida de la Fiscalía General de la República. En versiones previas, se le había ubicado como posible representante diplomático de México en Alemania, posibilidad que finalmente no se concretó.

Sheinbaum confirma nombramiento de Gertz Manero

Durante su mensaje, la presidenta precisó que el beneplácito ya fue otorgado, lo que implica la aceptación preliminar del gobierno receptor para que el diplomático designado represente a México en ese país. Sin embargo, reiteró que el proceso aún requiere cumplir con el aval del Senado, instancia que revisa y vota este tipo de nombramientos.

Trayectoria reciente del ex Fiscal General de la República

Alejandro Gertz Manero se desempeñó como Fiscal General de la República durante el sexenio anterior. Tras concluir su gestión, su siguiente encargo público había sido motivo de versiones no confirmadas, particularmente en el ámbito diplomático.

Con la confirmación de su designación como embajador de México en Gran Bretaña, el exfuncionario se perfila para asumir una representación clave en la relación bilateral entre ambos países, una vez que se complete el proceso legislativo correspondiente.

Aprobación del Senado, paso pendiente

De acuerdo con el procedimiento constitucional, el Senado de la República deberá analizar y, en su caso, aprobar la propuesta enviada por el Ejecutivo. Este proceso incluye la revisión del perfil del candidato y la votación en el pleno.

Hasta ahora, no se ha informado si el nombramiento será turnado a comisiones ni cuándo podría discutirse. El cargo de embajador requiere mayoría simple para su ratificación.

