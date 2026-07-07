Las de hoy | 7 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 7 de julio de 2026

El Universal: Bajan homicidios en las sedes del Mundial en México

Los estados que fueron sede de la Copa Mundial 2026 —Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León— registraron una disminución de 31% en los homicidios durante el mes pasado, de acuerdo con el diario.

Reforma: Huachicolean en 52 días ¡144 millones de litros!

Una presunta red criminal que operaba en la aduana de Matamoros habría introducido ilegalmente 144 millones de litros de combustible en un periodo de 52 días.

Excélsior: El Mayo acepta cadena perpetua

Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó una condena de cadena perpetua y solicitó recibir atención médica durante el proceso judicial en Estados Unidos.

Milenio Diario: Pemex planea explorar Cantarell a fondo en alianza con Petrobras

Petróleos Mexicanos prevé desarrollar nuevos trabajos de exploración en el complejo Cantarell en colaboración con Petrobras. La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó al gobierno de Vicente Fox la sobreexplotación del yacimiento y el uso de nitrógeno en lugar de gas natural para mantener la presión del campo.

La Jornada: Estados Unidos protege a grupos a los que califica de terroristas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Estados Unidos protege a organizaciones que cataloga como terroristas y pidió esclarecer el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El Financiero: Inversión fija en el país repunta 5.1% anual en abril

La inversión fija bruta en México creció 5.1% anual en abril y rompió una racha de 19 meses de retrocesos, impulsada principalmente por el crecimiento de dos dígitos en la construcción residencial.

El Economista: Inversión privada creció 4% en abril; rompe racha de 19 meses de caídas

La inversión privada registró un crecimiento mensual de 4% en abril y un avance anual de 5.1%, con lo que puso fin a una tendencia de 19 meses consecutivos de contracción.

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