Juez federal concede suspensión provisional a Gilda Lozoya contra orden de aprehensión por lavado de dinero

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Gilda Susana Lozoya Austin. Foto: FGR

Un juez federal concedió una suspensión provisional a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra la orden de aprehensión girada en su contra por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso Agronitrogenados.

La resolución fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, a cargo de Carlos Alberto Rico Mondragón, quien determinó que la medida impide su detención únicamente por delitos que no contemplan prisión preventiva oficiosa, como el de presunto lavado de dinero.

¿Qué implica la suspensión concedida a Gilda Lozoya?

El juez precisó que la protección judicial no aplica si la Fiscalía llegara a imputarle un delito incluido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como delincuencia organizada.

En ese escenario, la suspensión sólo surtiría efecto para que, una vez detenida, Gilda Lozoya quede a disposición del juez de amparo respecto de su libertad, mientras continúa a disposición del juez que conoce la causa penal.

Para conservar la suspensión, deberá:

Pagar una garantía de 29 mil pesos en un plazo de cinco días

en un plazo de cinco días Garantizar su comparecencia ante la autoridad judicial que la requiera

La investigación está ligada al caso Agronitrogenados

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Gilda Lozoya de su probable participación en un esquema de triangulación de recursos relacionado con la compra de Agronitrogenados.

De acuerdo con la investigación, habría recibido la cesión de derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza mediante una empresa fachada y, entre junio y noviembre de 2012, recibió cinco transferencias millonarias presuntamente provenientes de una empresa vinculada a Alonso Ancira Elizondo, exdirectivo de Altos Hornos de México.

La FGR sostiene que esos recursos carecían de justificación económica o comercial y formaban parte de un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la imputada fue puesta a disposición de un juez federal. La Fiscalía recordó que Gilda Lozoya debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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