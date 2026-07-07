SCJN atrae caso sobre “adeudos fiscales” de Miguel Alemán Velasco y Magnani, dueños de Interjet

GENERANDO AUDIO...

SCJN atrae caso de Interjet. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos recursos relacionados con los adeudos fiscales de los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, propietarios de la desaparecida Interjet, para definir un criterio sobre la responsabilidad solidaria en el pago de impuestos.

Con siete votos a favor, el Pleno del máximo tribunal determinó revisar los recursos 205/2025 y 253/2025, que están relacionados con el pago de ISR e IVA correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2019.

¿Qué analizará la SCJN?

Los expedientes provienen del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que previamente dio por concluidos los créditos fiscales de los empresarios.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por conducto de la Procuraduría Fiscal, impugnó esa resolución y solicitó a la SCJN definir el alcance de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación para determinar cuándo pueden darse por concluidos estos adeudos fiscales.

Dos ministras votaron en contra

Durante la discusión, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra de atraer el caso.

Ambas consideraron que el asunto ya había sido resuelto y que reabrir su análisis implicaría revisar un tema que consideran cosa juzgada.

El proyecto estará a cargo de Arístides Guerrero

La elaboración del proyecto de resolución fue asignada al ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien deberá presentar una propuesta para que sea discutida por el Pleno de la SCJN.

Por el momento, el ministro no tiene un plazo establecido para presentar el proyecto, por lo que aún no existe una fecha para que el máximo tribunal resuelva el fondo del caso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.