Las de hoy | 7 de septiembre de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 7 de septiembre de 2026

El Universal: Ordenan que bienes del director del Infonavit sean “confidenciales”

Octavio Romero, director general del Infonavit, reservó su declaración patrimonial para no publicar sus ingresos, así como la cifra y valor de sus propiedades, cuentas bancarias y datos financieros. El 13 de julio, el Comité de Transparencia del Instituto aceptó mantenerla “confidencial”. La ley establece que sólo podrá ser reservada por razones de interés público o de seguridad nacional.

Reforma: Condona Infonavit, pero sube morosidad

Tiene 21% en cartera vencida.

Milenio Diario: Facturación simulada genera al fisco hoyo de 1.45 billones de pesos

El Grupo de Trabajo de Mejoras al Código Fiscal Federal de la Cámara de Diputados alerta que ese monto de evasión representa 27% de los ingresos tributarios reportados el año pasado.

La Jornada: Desmantelan en Puebla fábrica de monedas digitales

Investigan lavado de dinero y conexión eléctrica ilegal.

Excélsior: Abonó ordeña de preguntas a la crisis en la UNAM

Las vulnerabilidades de la plataforma para el examen de ingreso en línea se sumaron a prácticas como la extracción de reactivos y el uso de celulares por parte de los aspirantes.

El Financiero: Inversión tiene en junio su mejor desempeño en 23 meses

Ven crecimiento de 5.9% anual como señal positiva, alineada con la fortaleza en construcción.

El Economista: Precio de la mezcla mexicana de crudo ha subido 69% en lo que va de 2026

Mercados reaccionan a posibles cortes de suministro.

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