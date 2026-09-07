¡No solo ante sismos! Recibirás más alertas en el celular por fenómenos naturales

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Alertan Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo informado este domingo 6 de septiembre, a partir del último trimestre de 2026, los celulares en México recibirán nuevas alertas de Protección Civil ante fenómenos naturales, además de la actual Alerta Máxima por Sismo.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación para ampliar el sistema de alertamiento. La medida permitirá enviar notificaciones ante huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros riesgos.

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Se fortalece el sistema de alertamiento celular para proteger a la población ante fenómenos naturales.

Además de la Alerta Máxima por Sismo, los celulares recibirán alertas con un sonido distinto para otros fenómenos naturales, así como mensajes de la… pic.twitter.com/nwVOWvgLwS — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 6, 2026

Alertas de Protección Civil llegarán sin internet ni saldo

La nueva Alerta Máxima para fenómenos naturales tendrá un sonido diferente al de la alerta sísmica. Su objetivo será advertir de manera inmediata a la población cuando exista un riesgo que pueda afectar su seguridad. Por su parte, la Alerta Máxima por Sismo mantendrá su funcionamiento actual y conservará su sonido característico.

Además, se incorporarán los llamados Avisos de Protección Civil, que utilizarán el sonido configurado en cada dispositivo para informar sobre posibles condiciones de riesgo.

Estos avisos podrán emitirse con horas o días de anticipación ante situaciones como:

Lluvias severas

Frentes fríos extremos

Olas de calor

Mala calidad del aire

Otras contingencias ambientales

Los mensajes también podrán incluir recomendaciones de prevención, evacuación y resguardo antes de una emergencia. Después del evento, servirán para comunicar las indicaciones de las autoridades.

¿Se necesita saldo o internet para recibir las alertas?

La recepción de las nuevas alertas celulares no dependerá de tener saldo en la línea telefónica, ni de contar con conexión a internet.

Por motivos de seguridad ciudadana, las notificaciones no podrán desactivarse. Además, aparecerán de manera inmediata mediante una ventana emergente (pop-up) en la pantalla del celular.

La implementación tecnológica comenzará durante el último trimestre de 2026. Así, con este cambio, el sistema de alertamiento celular ampliará su alcance para que las autoridades puedan informar a la población sobre distintos fenómenos naturales y posibles situaciones de riesgo.

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