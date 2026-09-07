Esta semana inicia proceso electoral 2027: fechas clave y qué se elegirá

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INE inicia proceso electoral 2027. Foto: Cuartoscuro

A partir de este jueves 10 de septiembre, el proceso electoral 2027 comienza a tomar forma con las actividades preparatorias del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones locales en todo el país.

El proceso será uno de los más amplios de los últimos años. Además de la Cámara de Diputados, se elegirán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y diversos cargos de ayuntamientos y alcaldías, de acuerdo con la planeación del INE.

El Consejo General del #INE aprobó el calendario para la actualización del Padrón Electoral y Listas Nominales, de cara al inicio del Proceso Electoral 2026-2027.



Consulta fechas para trámites y la ubicación de casillas. 🗳️🇲🇽 pic.twitter.com/gdIucYBMRK — @INEMexico (@INEMexico) September 4, 2026

Elecciones 2027 renovarán 500 diputaciones y 17 gubernaturas

Asimismo, a nivel federal, la ciudadanía elegirá 300 diputaciones por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. A su vez, la renovación de la Cámara de Diputados será uno de los principales puntos de la jornada electoral.

En el ámbito local, las 17 gubernaturas corresponden a:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

También se renovarán diputaciones locales en 31 entidades y habrá elecciones de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.

El INE estima una Lista Nominal de alrededor de 102 millones de personas para 2027 y proyecta la instalación de más de 176 mil casillas durante la jornada electoral.

INE prepara credencialización para las elecciones 2027

Como parte de los preparativos, el INE puso en marcha desde el 1 de septiembre la Campaña Anual Intensa 2026-2027, que permanecerá hasta el 25 de enero de 2027.

Durante este periodo, la ciudadanía podrá realizar trámites de inscripción al padrón, actualización de datos, cambio de domicilio, reposición y renovación de la Credencial para Votar.

#BoletínINE 📄 | Destaca INE preparación, innovación e integridad rumbo al Proceso Electoral 2026-2027.



Los detalles en el enlace 🔗 https://t.co/pcjH46Yw6W pic.twitter.com/kx8wxYNMJq — @INEMexico (@INEMexico) September 5, 2026

Los jóvenes que cumplan 18 años a más tardar el 6 de junio de 2027 también podrán realizar su trámite de manera anticipada. Según lo informado por el INE, la fecha límite para hacerlo es el 25 de enero de 2027.

Estas son las fechas clave de las elecciones 2027

De acuerdo con el calendario del INE, las principales etapas serán:

4 de enero al 12 de febrero de 2027: precampañas.

precampañas. 22 de marzo al 3 de abril: registro de candidaturas.

registro de candidaturas. 4 de abril al 2 de junio: campañas electorales.

campañas electorales. 3 al 5 de junio: periodo de reflexión.

periodo de reflexión. 6 de junio: jornada electoral.

De este modo, la elección federal y los procesos locales se desarrollarán de manera concurrente, con coordinación entre el INE y los organismos electorales locales.

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