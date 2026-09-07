Esta semana inicia proceso electoral 2027: fechas clave y qué se elegirá
A partir de este jueves 10 de septiembre, el proceso electoral 2027 comienza a tomar forma con las actividades preparatorias del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán las 500 diputaciones federales y habrá elecciones locales en todo el país.
El proceso será uno de los más amplios de los últimos años. Además de la Cámara de Diputados, se elegirán 17 gubernaturas, 31 congresos locales y diversos cargos de ayuntamientos y alcaldías, de acuerdo con la planeación del INE.
Elecciones 2027 renovarán 500 diputaciones y 17 gubernaturas
Asimismo, a nivel federal, la ciudadanía elegirá 300 diputaciones por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. A su vez, la renovación de la Cámara de Diputados será uno de los principales puntos de la jornada electoral.
En el ámbito local, las 17 gubernaturas corresponden a:
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas
También se renovarán diputaciones locales en 31 entidades y habrá elecciones de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.
El INE estima una Lista Nominal de alrededor de 102 millones de personas para 2027 y proyecta la instalación de más de 176 mil casillas durante la jornada electoral.
INE prepara credencialización para las elecciones 2027
Como parte de los preparativos, el INE puso en marcha desde el 1 de septiembre la Campaña Anual Intensa 2026-2027, que permanecerá hasta el 25 de enero de 2027.
Durante este periodo, la ciudadanía podrá realizar trámites de inscripción al padrón, actualización de datos, cambio de domicilio, reposición y renovación de la Credencial para Votar.
Los jóvenes que cumplan 18 años a más tardar el 6 de junio de 2027 también podrán realizar su trámite de manera anticipada. Según lo informado por el INE, la fecha límite para hacerlo es el 25 de enero de 2027.
Estas son las fechas clave de las elecciones 2027
De acuerdo con el calendario del INE, las principales etapas serán:
- 4 de enero al 12 de febrero de 2027: precampañas.
- 22 de marzo al 3 de abril: registro de candidaturas.
- 4 de abril al 2 de junio: campañas electorales.
- 3 al 5 de junio: periodo de reflexión.
- 6 de junio: jornada electoral.
De este modo, la elección federal y los procesos locales se desarrollarán de manera concurrente, con coordinación entre el INE y los organismos electorales locales.
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