La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de septiembre de 2026

Además, menciona que para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) se ayuda a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, quienes recibieron recursos para la construcción de obras decididas colectivamente en asambleas.

En el caso del programa Sembrando Vida, asevera que 445 mil sembradoras y sembradores reciben 6 mil 450 pesos mensuales.

Para el Programa Emergencia Social o Natural, puntualiza que cerca de 100 mil familias recibieron apoyo, con una inversión superior a 7 mil 426 millones por afectaciones debido a las lluvias torrenciales suscitadas en octubre del año pasado en cinco entidades del país.

En los Centros de Atención para el Migrante, menciona que se brindó atención a más de 197 mil personas migrantes en los Centros de Atención para el Migrante, implementando acciones orientadas a cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia.