La mañanera de Claudia Sheinbaum, 7 de septiembre de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 7 de septiembre de 2026
Critica la unión de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), misma que señala no es nueva tras la reunión del expresidente Vicente Fox y Alejandro Moreno, dirigente nacional priista, sino que afirma viene desde el periodo neoliberal.
Adelanta que, como parte de la presentación del Paquete Económico 2027, planteará cambios a diversas leyes.
Ante los señalamientos realizados por Gustavo Petro, expresidente de Colombia, durante su visita a México, sobre la existencia de ejércitos de bots que pueden influir en las elecciones a nivel mundial en favor de la derecha, la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que en México el proceso electoral corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), como organismo público autónomo, y a la ciudadanía, que participa en la elección y en el conteo de los votos.
Afirma que este modelo debe mantenerse y, al mismo tiempo, continuar con un proceso de mejora. Como ejemplo de la posible intervención de actores externos en asuntos políticos de México, menciona el caso de La Derecha Diario. Frente a este tipo de situaciones, señala que corresponde al Gobierno identificar estas acciones, hacerlas públicas y presentar las denuncias correspondientes.
La funcionaria destaca que para 2026, 44.8 millones de mexicanas y mexicanos reciben un programa o pensión de Bienestar, con una inversión anual de 1 billón de pesos, cifra que, destaca, ha incrementado año con año desde 2018.
Además, menciona que para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) se ayuda a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, quienes recibieron recursos para la construcción de obras decididas colectivamente en asambleas.
En el caso del programa Sembrando Vida, asevera que 445 mil sembradoras y sembradores reciben 6 mil 450 pesos mensuales.
Para el Programa Emergencia Social o Natural, puntualiza que cerca de 100 mil familias recibieron apoyo, con una inversión superior a 7 mil 426 millones por afectaciones debido a las lluvias torrenciales suscitadas en octubre del año pasado en cinco entidades del país.
En los Centros de Atención para el Migrante, menciona que se brindó atención a más de 197 mil personas migrantes en los Centros de Atención para el Migrante, implementando acciones orientadas a cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia.
También habla sobre el programa Salud Casa por Casa. Precisa que 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. Puntualiza que es el programa de prevención de la salud más importante del mundo.
Respecto a la Credencialización del Servicio Universal de Salud, sostiene que más de 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad ya se registraron. Indica que para 2027, los beneficiarios podrán acceder a los servicios de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar independientemente de su derechohabiencia.
En su intervención en la mañanera, Leticia Ramírez, titular de la Secretaria de Bienestar, presenta la información de los programas y pensiones para el Bienestar.
Señala que 13.7 millones de personas adultas mayores reciben la pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales.
Sobre la Pensión de Personas con Discapacidad, indica que 2 millones de personas con discapacidad reciben 3 mil 300 bimestrales.
Menciona que más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años reciben terapias especializadas de rehabilitación sin costo como parte del Programa Rehabilitación e Inclusión.
Respecto al Programa Madres Trabajadoras, afirma que 300 mil niñas y niños reciben mil 650 pesos bimestrales.
En tanto, 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben 3 mil 100 pesos bimestrales como parte de la Pensión Mujeres Bienestar.
Por último, anuncia los consejos de la semana de Profeco.
Precisa que, debido a que los productos de limpieza son considerados de alto consumo, se realiza, a través del programa QQP, un comparativo de precios entre cadenas de autoservicio y tiendas especializadas de venta a granel.
Presenta el comparativo:
Presenta los precios promedios del diésel.
Asimismo, da a conocer los precios promedio de la canasta básica.
Recuerda que el Gobierno de México mantiene un seguimiento permanente a los acuerdos con empresarios gasolineros para contribuir a la estabilización de los precios de la gasolina regular y diésel.
Precisa que 11 mil 872 estaciones venden por debajo de los 24 pesos el precio de la gasolina regular, mientras que 8 mil 897 estaciones venden por debajo de los 27 pesos el costo del diésel.
En su intervención en la mañanera, Iván Escalante, titular de Profeco, destaca que Finabien sigue siendo la mejor alternativa como remesadora para los paisanos que envían dinero de Estados Unidos a México.
La mandataria federal da comienzo presentando los temas que se abordarán en la mañanera:
– Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dará a conocer, como cada lunes, los precios promedios de la gasolina y de la canasta básica, así como la mejor remesadora para los connacionales que residen en Estados Unidos.
– Secretaría de Bienestar para informar sobre los programas de Bienestar, los avances, los beneficiarios y todo lo que hace la dependencia federal
– Sección Humanismo mexicano
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
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