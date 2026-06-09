Las de hoy | 9 de junio de 2026

GENERANDO AUDIO...

Uno TV presenta las noticias principales este 9 de junio de 2026

El Universal: Morena se blinda para evitar otro Coahuilazo rumbo a 2027 y 2030

Morena ha impulsado cambios constitucionales y políticos para fortalecer su posición frente a eventuales derrotas electorales y consolidar su presencia territorial de cara a los comicios de 2027 y 2030, advierten especialistas consultados por el diario.

Reforma: Refuerzan a la CNTE hasta con explosivos

Autoridades detectaron a grupos vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que presuntamente pretendían reforzar las protestas con artefactos explosivos y realizar movilizaciones hacia el estadio donde iniciará el Mundial de Futbol.

Milenio Diario: Pillan a refuerzos de la CNTE con 59 artefactos explosivos

Policías interceptaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a maestros provenientes de Guerrero en una caseta de acceso a la Ciudad de México. Además, Martí Batres estimó que regresar al esquema pensionario previo a la reforma de 2007 tendría un costo cercano a 7 billones de pesos.

La Jornada: Exige la ONU a EU levantar “de inmediato” el bloqueo contra Cuba

Volker Türk pidió a Estados Unidos poner fin de manera inmediata al embargo contra Cuba, al considerar que sus efectos impactan a la población y contribuyen a situaciones que afectan a menores de edad.

Excélsior: Educación en Oaxaca obtuvo 23 mil mdp: SEP

La Secretaría de Educación Pública destacó que el gobierno federal ha destinado 23 mil millones de pesos a programas educativos, becas, apoyos e infraestructura en Oaxaca, entidad de origen de gran parte de los docentes que participan en el paro magisterial.

El Financiero: Pensiones de CNTE costarían 20% del PIB

Martí Batres señaló que fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública son las únicas alternativas viables para atender las demandas pensionarias de la CNTE, cuyo costo podría representar hasta 20% del Producto Interno Bruto.

El Economista: Sector autopartes alcanzó récord de exportaciones en enero-marzo

Las exportaciones del sector de autopartes sumaron 31 mil 185 millones de dólares durante el primer trimestre del año, alcanzando un nivel histórico para ese periodo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.