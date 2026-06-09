Clases canceladas por depresión tropical Boris: estados toman medidas ante fuertes lluvias

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Boris impacta y cancelan clases. Foto: Getty

La depresión tropical Boris, que impactó entre Guerrero y Oaxaca, provocó la suspensión de clases en diversas regiones de Guerrero, Michoacán y Puebla, debido a las lluvias intensas y condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el sistema tocó tierra durante la madrugada de este martes 9 de junio.

Boris toca tierra entre Guerrero y Oaxaca

El centro de Boris se ubicó a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado y a 170 kilómetros al este-sureste de Acapulco, Guerrero, manteniendo condiciones de riesgo por precipitaciones y vientos en gran parte del sur y occidente del país.

Las bandas nubosas del sistema continúan generando lluvias de consideración en distintos estados, por lo que autoridades federales y estatales mantienen vigilancia permanente sobre su evolución.

Guerrero amplía suspensión de clases a siete regiones

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) informaron la suspensión de actividades académicas para este martes en siete regiones del estado.

La disposición aplica en:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

Norte

Montaña

La medida incluye escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior, así como facultades, preparatorias y centros universitarios de la UAGro.

Las autoridades señalaron que la suspensión responde a recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.

Michoacán suspende clases en ocho municipios

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán anunció la suspensión de clases presenciales para este martes 9 de junio en ocho municipios de las regiones Costa y Tierra Caliente.

La medida aplica para todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas de:

Arteaga

Aguililla

Aquila

Coalcomán

Chinicuila

Coahuayana

Tumbiscatío

Lázaro Cárdenas

Puebla mantiene suspensión en 130 municipios

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla informó que las clases fueron suspendidas desde el lunes por la tarde y continuarán este martes en las regiones de las sierras Norte, Negra, Nororiental y Valle Serdán.

La medida abarca 130 municipios afectados por el pronóstico de lluvias intensas derivadas de la presencia de Boris.

La dependencia estatal indicó que los planteles deberán continuar con las actividades académicas mediante la modalidad a distancia para garantizar la continuidad educativa.

Autoridades mantienen vigilancia por lluvias intensas

Las autoridades de los tres estados mantienen monitoreo constante ante las precipitaciones previstas durante las próximas horas.

Además, exhortaron a la población a evitar zonas de riesgo, mantenerse alejados de cauces de agua y seguir las recomendaciones de Protección Civil mientras continúan los efectos de la depresión tropical Boris en el territorio nacional.

Trayectoria en vivo de la depresión tropical Boris

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