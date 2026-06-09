Funcionarios de seguridad de EE.UU. vendrán a México esta semana: SRE

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Roberto Velasco dialogó con Marco Rubio. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que funcionarios de seguridad de Estados Unidos vendrán a México durante esta semana.

El canciller Roberto Velasco habló sobre la llamada que sostuvo con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Velasco informó que habrá una nueva reunión el viernes en la Ciudad de México para abordar temas de seguridad. Los funcionarios de México y Estados Unidos hablarán sobre la seguridad fronteriza y el crimen organizado.

“Esta semana tendremos aquí en la Ciudad de México una reunión de un grupo bilateral de trabajo para seguir adelante con esta perspectiva. Vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas, y bueno, pues esperamos que va a ser, como en las ocasiones anteriores, una conversación respetuosa y que continuará, sobre todo eso es muy importante. El diálogo, fundado en los principios que mutuamente acordamos, y vamos, además, a seguir trabajando desde esa perspectiva, ambos países.”

Dialogan sobre el T–MEC

Roberto Velasco dijo que también habló con Marco Rubio sobre el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Es un tema al que ambos damos seguimiento y conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto con las conversaciones que hay en curso en esta materia. El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema y, pues, vamos a estar ambos en comunicación sobre esto.”

Además, Roberto Velasco señaló que acordaron analizar la posibilidad de tener una reunión presencial más adelante.

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