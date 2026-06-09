La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 9 de junio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 9 de junio de 2026
El canciller Roberto Velasco presenta detalles sobre el diálogo que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en donde abordaron temas de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios conversaron sobre la renovación del T-MEC.
“ Vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos. Estamos buscando una oportunidad para tener una reunión presencial ”, menciona.
Inicia conferencia de prensa, la Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy estará Roberto Velasco, canciller que sostuvo ayer una llamada con marco Rubio.
Se encuentra también Mario Delgado, quien comentará nuevamente el tema de los maestros que s encuentran ene centro de la CDMX.
Por otra parte, Luisa María Alcalde comentará sobre el decreto publicado en el DOF que dice “se suspenden las labores, el día 11 de todas las oficinas públicas y privadas”.
Por último, Roberto Capuano resolverá dudas relacionadas con el vehículo Olinia.
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