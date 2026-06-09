La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de junio de 2026

El canciller Roberto Velasco presenta detalles sobre el diálogo que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en donde abordaron temas de seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios conversaron sobre la renovación del T-MEC.

“ Vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos. Estamos buscando una oportunidad para tener una reunión presencial ”, menciona.