Plan B: Senadores de Morena, PT y Verde acuerdan ir juntos

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Morena y aliados van por Plan B. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Senadores de la Cuarta Transformación y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que la propuesta busca eliminar privilegios dentro del sistema político y destinar esos recursos al bienestar de la población.

Posicionamiento de Morena y aliados

A través de un posicionamiento, legisladores de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, que aglomera a Morena, PT y Verde, afirmaron que el proyecto pretende reducir los costos del aparato gubernamental y fortalecer una política de austeridad en los distintos niveles de gobierno.

“Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

De acuerdo con el pronunciamiento, la iniciativa forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno, como la austeridad republicana y la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Los legisladores señalaron que durante décadas el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados, por lo que consideraron necesario revisar esas estructuras para contar con instituciones más eficientes.

Además, aseguraron que la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados

¿En qué se enfoca el Plan B de la presidenta?

El Plan B se enfoca principalmente en reducir privilegios en los congresos locales y en los gobiernos municipales, donde considera que aún existe un alto gasto público.

Entre las propuestas se destaca establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales, revisar el gasto del Senado de la República y de los poderes legislativos estatales.

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