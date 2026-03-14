Plan B: Senadores de Morena, PT y Verde acuerdan ir juntos
Senadores de la Cuarta Transformación y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresaron su respaldo al Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que la propuesta busca eliminar privilegios dentro del sistema político y destinar esos recursos al bienestar de la población.
Posicionamiento de Morena y aliados
A través de un posicionamiento, legisladores de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, que aglomera a Morena, PT y Verde, afirmaron que el proyecto pretende reducir los costos del aparato gubernamental y fortalecer una política de austeridad en los distintos niveles de gobierno.
“Las Senadoras y Senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.
De acuerdo con el pronunciamiento, la iniciativa forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno, como la austeridad republicana y la premisa de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Los legisladores señalaron que durante décadas el aparato gubernamental federal, estatal y municipal ha operado con costos elevados, por lo que consideraron necesario revisar esas estructuras para contar con instituciones más eficientes.
- Además, aseguraron que la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados
¿En qué se enfoca el Plan B de la presidenta?
El Plan B se enfoca principalmente en reducir privilegios en los congresos locales y en los gobiernos municipales, donde considera que aún existe un alto gasto público.
- Entre las propuestas se destaca establecer un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales, revisar el gasto del Senado de la República y de los poderes legislativos estatales.
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