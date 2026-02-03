Legisladores conmemoran Día Mundial contra el Cáncer; reclaman desabasto

GENERANDO AUDIO...

Diputados Día Mundial contra el Cáncer. Foto: Uno Tv/Gettyimages

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, diputadas y diputados conmemoraron la fecha en la Cámara de Diputados, donde legisladores de oposición aprovecharon para cuestionar los resultados del Gobierno federal en el combate a este padecimiento y señalar presuntas fallas en el sistema de salud.

MC acusa que el desabasto “mata”

Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, afirmó que en México las muertes por cáncer no sólo están relacionadas con la enfermedad, sino con la falta de atención oportuna y el desabasto de medicamentos.

“… en México se muere gente no sólo por cáncer, sino por abandono institucional, que el desabasto mata, que la burocracia mata, que la indiferencia mata, y que cada persona, cada adolescente, cada niña o cada niño que interrumpe su tratamiento es una derrota del Estado…”, señaló.

La legisladora informó que cada año se diagnostican más de 195 mil nuevos casos de cáncer en el país y acusó un deterioro del sistema de salud.

“… mientras el cáncer avanza el sistema de salud en México retrocede, hay desabasto de medicamentos oncológicos, hay tratamientos interrumpidos, hay familias que venden su casa, su coche y su vida para pagar quimioterapias…”, agregó.

PAN denuncia recortes y manejo irregular del Fondo de Salud

Por su parte, la diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, señaló que el presupuesto destinado a enfermedades como el cáncer ha disminuido en los últimos años.

“… antes el 8 por ciento del Fondo de Salud se destinaba a enfermedades como el cáncer, hoy se decidió que ese dinero pueda usarse para mantenimiento, de qué nos sirve tener mantenimiento en un hospital si no hay medicinas…”, expresó.

La legisladora citó datos de la Auditoría Superior de la Federación, al denunciar presuntas anomalías en el manejo del Fondo de Salud para el Bienestar.

“… en 2024, 15 mil 847 millones de pesos del patrimonio del Fondo fueron transferidos de regreso a la Tesorería de la Federación, mientras que únicamente 875 millones se destinaron a enfermedades de alto costo…”, indicó.

Además, advirtió que el fondo se ha reducido de manera significativa.

“… de 105 mil millones en 2019 hoy hay 34 mil millones…”, afirmó.

PRI pide revisión al sistema hospitalario nacional

Desde la bancada del PRI, la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández recordó que el cáncer es la segunda causa de muerte en niñas y niños de entre 5 y 14 años, por lo que pidió una revisión integral al sistema de salud.