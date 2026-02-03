Usuarios enfrentan confusión en primer día del Tren Interurbano hasta Observatorio

GENERANDO AUDIO...

Usuarios reclaman que ascenso en Observatorio no se aclaró. Foto: X/@TrenInsurgente

El primer día de operaciones del Tren Interurbano de Toluca hasta la estación Observatorio estuvo marcado por la confusión entre usuarios, luego de que el servicio no inició desde temprano y el acceso se permitió únicamente con tarjeta de movilidad, sin opción de pago en efectivo.

Desde las primeras horas del lunes, pasajeros que acudieron a la terminal se encontraron con información poco clara sobre el horario real de inicio del servicio completo, lo que alteró planes de traslado y tiempos de llegada a sus destinos.

Arranque parcial y horarios poco claros

Arturo Rivas tenía previsto utilizar el tren desde temprano, pero al llegar se enteró de que el servicio hasta Observatorio se habilitaría hasta la tarde, lo que obligó a modificar su ruta.

“Muchas personas ya queríamos llegar, ¿no? Ahorita pues hay que transbordar y todo eso. Y me imagino que mucha gente viene por la… ah, ya está llegando a Observatorio”, comentó.

La falta de claridad sobre el arranque total del servicio provocó incertidumbre entre los pasajeros, especialmente entre quienes esperaban evitar transbordos adicionales.

Solo con tarjeta: el otro punto de conflicto

A la confusión por los horarios se sumó el uso obligatorio de la tarjeta de movilidad, situación que tomó por sorpresa a varios usuarios que no tenían contemplado ese gasto adicional.

“Causa incertidumbre de a qué hora, cuándo y pues para encontrar tu ruta para llegar”, señaló Jesús Enrique, uno de los usuarios afectados.

Algunos pasajeros explicaron que viajaban con el dinero justo, por lo que el costo extra de la tarjeta representó un problema inmediato.

“Algunas personas llevan como el gasto justo y ya cuando van y tienen que pagar 20 pesos más o un costo adicional”, añadió el mismo usuario.

Filas largas y fallas en máquinas

La falta de efectivo como forma de pago derivó en largas filas en accesos y máquinas expendedoras, lo que retrasó aún más el ingreso al tren y generó molestia entre quienes se dirigían a actividades laborales o personales.

“Se van a topar con un buen problema, porque la fila es muy larga, están comprando muchas personas tarjetas y creo que la máquina ahorita no da tarjeta. Entonces empezaron mal”, dijo Pablo Mendoza.

Usuarios piden previsión ante el nuevo esquema

Ante el arranque parcial del servicio y los cambios en el acceso, usuarios recomendaron tomar previsiones, considerar tiempos adicionales y verificar con anticipación horarios y formas de pago para evitar contratiempos en los próximos días.

La apertura del tramo hasta Observatorio marca una nueva etapa del Tren Interurbano, pero su primer día dejó claro que la información y la logística serán clave para evitar que la confusión se repita entre los pasajeros.

