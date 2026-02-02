Red de empresas fantasma ligada a Adán Augusto captó más de 2 mdp en contratos públicos, revela investigación

GENERANDO AUDIO...

Factureras, domicilios compartidos, notarías vinculadas y trabajadores convertidos en “accionistas” dibujan una red empresarial que, de acuerdo con una investigación de Valeria Durán para Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), operó para simular competencia y concentrar contratos públicos millonarios en al menos seis estados y dependencias federales.

Los montos superan los 2 mil 360 millones de pesos y alcanzan incluso a Segalmex, el centro del mayor caso de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La estructura —integrada por al menos 20 empresas— surgió en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y posteriormente se expandió a Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, además de obtener contratos con instancias federales como Conagua y Segalmex.

Documentos oficiales revisados por MCCI vinculan esta red con empleados e inmuebles de la familia Bermúdez Requena y revelan patrones repetidos: uso de prestanombres, domicilios fiscales coincidentes, los mismos apoderados legales y las mismas notarías.

La investigación, firmada por la periodista Valeria Durán para MCCI, documenta un esquema sistemático de simulación empresarial para participar en procesos de contratación pública aparentando competencia entre compañías que en realidad estaban conectadas.

Trabajadores y empleados, socios de empresas “fantasma”

Uno de los casos documentados es el de Miguel Ángel Muñoz Boettiger, trabajador de Villahermosa que sostiene a su familia alternando su empleo como chofer con labores de logística en bailes populares. Pese a ese perfil laboral, aparece como accionista de Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, empresa identificada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma o facturera. La compañía operó desde una plaza comercial de la familia Bermúdez Requena y fue contratista durante el gobierno de Adán Augusto López.

La empresa fue constituida en 2018 por Wendy Karyme Hernández de la Cruz y Miguel Ángel Muñoz Boettiger ante la notaría 7 de Tabasco, asociada a la de Adán Augusto López. Posteriormente fue declarada oficialmente por el SAT como simuladora de operaciones.

Otro caso es el de Carlos Suárez Alor, quien en su perfil de Linkedln se presenta como auxiliar administrativo en Rager de Tabasco, empresa creada hace más de 20 años por los hermanos Bermúdez Requena. De manera paralela, ha fungido como apoderado legal de Construagregados Hopelchén, otra compañía incluida por el SAT en su listado definitivo de factureras y que también fue contratista durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco.

Según documentó MCCI, este patrón se repite en decenas de empresas tabasqueñas: trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales aparecen registrados como accionistas, socios o apoderados, cuando en realidad operan como prestanombres de los verdaderos beneficiarios.

La red empresarial y los montos contratados

De acuerdo con la investigación de MCCI, la red está integrada por al menos una veintena de empresas que obtuvieron en conjunto 2 mil 360 millones 123 mil 964.01 pesos en contratos públicos.

Empresas y montos contratados:

Comercializadora Centro Tabasqueño — 712 millones 675 mil 190.28 pesos

Electrotaller Industrial y Comercial El Rural SA de CV — 446 millones 104 mil 690.06 pesos

Grupo Comercial e Industrial Tenda — 367 millones 736 mil 694.69 pesos

International Oil Fluid SA de CV — 324 millones 492 mil 924.12 pesos

Proyectos, Obras y Suministros del Sureste — 143 millones 21 mil 578.96 pesos

Comercio y Construcción de Tabasco — 95 millones 902 mil 457.94 pesos

Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México — 64 millones 347 mil 644.61 pesos

Construagregados Hopelchén — 56 millones 293 mil 267.21 pesos

Quibidú SA de CV — 49 millones 507 mil 508.15 pesos

COINSUR S.A.P.I. de C.V. — 41 millones 107 mil 751.98 pesos

Constructora e inmobiliaria Mexicana Mross — 14 millones 926 mil 650.20 pesos

FML Proyectos Integrales — 14 millones 39 mil 124.65 pesos

Impresos y Publicidad Peña — 8 millones un mil 733.54 pesos

MAR & MEL del Sureste — 6 millones 776 mil 370.75 pesos

Choco Publicaciones — 6 millones 329 mil 524.06 pesos

Prisheer del Sureste — 6 millones 77 mil 109.57 pesos

Visión y Sinergias Estratégicas DAH7 — 1 millón 842 mil 8.60 pesos

Soluciones Integrales Olmeca — 790 mil 536.46 pesos

Imagenes Publicitarias ECO — 111 mil 352.18 pesos

Milena Servicios Múltiples — 39 mil 846.00 pesos

Domicilios e inmuebles vinculados

La investigación de Valeria Durán para MCCI también identifica vínculos inmobiliarios. El piso 15 de la torre empresarial más grande de Tabasco está escriturado a nombre de Corporación Inmobiliaria Villahermosa, empresa en la que Adán Augusto López es copropietario. En ese mismo piso se ubica el domicilio fiscal de Mar & Mel del Sureste, compañía cuya accionista y administradora única es una mujer dedicada a la venta de productos nutricionales de Omnilife y cosméticos Seytú. Esta empresa obtuvo contratos y subsidios por más de 4 millones de pesos en gobiernos morenistas de Tabasco y Chiapas.

Diversas empresas de la red reportaron como domicilio común la calle Tres número 214, colonia Reforma, en Villahermosa, así como un inmueble en la calle Ipequi, manzana 39, colonia Valle del Jaguar, en el municipio Centro de Tabasco.

Apoderados y cercanía política

Varias de las compañías beneficiadas han tenido como socio, administrador o apoderado a Alejandro Márquez Rodríguez, empresario tabasqueño apodado “El Ganso”, identificado en la investigación como amigo muy cercano de Adán Augusto López, a quien acompañó en su gira como precandidato de Morena a la Presidencia en 2024.

En la empresa fantasma Comercio y Construcción de Tabasco participó como apoderado Carlos Alberto Toscar Ramón, quien a la par fue administrador de Terracota, compañía en cuya fundación participó Márquez Rodríguez.

MCCI envió un cuestionario a Adán Augusto López a su correo de contacto en el Senado. Hasta el cierre y publicación de la investigación no hubo respuesta. Posteriormente, el domingo por la mañana, informó que dejaría la dirigencia de Morena en el Senado.

Simulación de competencia en licitaciones

Los documentos revisados por MCCI muestran procedimientos de contratación con empresas vinculadas compitiendo entre sí. En un procedimiento del 16 de mayo de 2024 para limpieza de los ríos Grijalva y El Espino, Conagua recibió ofertas de tres empresas relacionadas:

Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México

Comercio y Construcción de Tabasco (facturera según el SAT)

Proyectos, Obras y Suministros del Sureste

Dos de ellas reportaron el mismo domicilio en la calle Tres 214, colonia Reforma, Villahermosa, y vínculos con otro inmueble compartido.

En agosto de 2019, la Secretaría de Educación de Tabasco invitó directamente a Choco Publicaciones y Comercializadora Centro Tabasqueño, ambas registradas en la misma dirección.

El 17 de diciembre de 2024, en una invitación restringida del Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco, participaron Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco y Construcción, Rehabilitación y Conservación de Obras de México, todas con el mismo domicilio reportado.

Contratos de Segalmex por 113 millones a empresa ligada a facturera

La investigación de MCCI documenta que Grupo Comercial e Industrial Tenda —empresa que compartió domicilio y apoderado legal con una facturera de Villahermosa— recibió dos contratos de Segalmex por 113 millones de pesos para abastecer maíz y frijol.

Las adjudicaciones ocurrieron en 2022 y 2023, cuando ya había estallado el caso de corrupción en Segalmex.

Actas mercantiles muestran a José Ignacio de la Cruz Montejo como apoderado legal de Tenda y también representante de Comercio y Construcción de Tabasco. Ambas empresas declararon domicilio en Árboles 101, interior 12, inmueble propiedad de la familia Bermúdez Requena.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el contrato PSG/84/2022 por hasta 24.8 millones de pesos y concluyó que Tenda no acreditó capacidad técnica, financiera ni operativa para prestar el servicio. Sus movimientos bancarios estaban asociados a insumos de laboratorio y material médico, no a logística de granos. Tenía solo seis trabajadores registrados ante el IMSS.

La auditoría determinó que el contrato operó mediante subcontratación total con Comercializadora Columbia. Además, detectó falta de documentación esencial como órdenes de movilización y certificados de depósito. Aun con esos hallazgos, Segalmex volvió a contratar a Tenda en julio de 2023 por 88.3 millones de pesos para suministro de frijol negro.

Metodología de la investigación

Para esta investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a través del trabajo de Valeria Durán, gestionó, procesó y analizó durante cuatro meses:

Más de 4 mil 100 documentos

mil 67 facturas

mil 980 contratos

400 procedimientos de adjudicación

350 actas mercantiles

315 solicitudes de acceso a la información a dependencias estatales y federales

Los hallazgos exponen una estructura empresarial que, mediante prestanombres, domicilios compartidos y empresas factureras, logró insertarse en procesos de contratación pública y concentrar miles de millones de pesos en contratos gubernamentales.

