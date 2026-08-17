Checa tu celular: líneas terminadas en 0 serán suspendidas, pero puedes recuperarlas

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Foto: Getty.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas telefónicas con terminación 0 que no hayan completado su proceso de vinculación podrán ser suspendidas de manera gradual durante las próximas horas.

La medida comenzará a aplicarse dentro de las 72 horas posteriores al primer minuto del 16 de agosto, pero la suspensión no significa que el número se haya perdido o cancelado.

De acuerdo con la CRT, las personas afectadas podrán recuperar el servicio únicamente al completar el proceso de vinculación con su compañía telefónica.

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Las líneas con terminación 0 suspendidas se reactivarán al completar su vinculación.



Si no realizaste la vinculación, la suspensión será gradual durante las 72 horas posteriores al 15 de agosto.



ℹ️ Más información: https://t.co/cVhCw69FiQ pic.twitter.com/ILUuM9slLP — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 16, 2026

¿Qué pasa si suspendieron tu línea?

La línea telefónica permanecerá vinculada al usuario y podrá ser reactivada una vez que concluya el registro correspondiente.

La CRT señala que existen dos opciones para realizar el trámite:

Desde el propio celular, mediante la plataforma de la compañía telefónica

De manera presencial, en un Centro de Atención a Clientes del operador

Una de las facilidades anunciadas es que el trámite puede realizarse incluso cuando la línea ya se encuentre suspendida o no tenga saldo.

Además, el acceso a las plataformas destinadas al registro no consume datos móviles, por lo que las personas podrán ingresar desde su teléfono para completar el procedimiento.

¿Qué necesitas para reactivar tu número?

Para realizar la vinculación únicamente se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP.

La CRT indicó que durante este proceso no se almacenarán datos biométricos.

La dirección de los sitios oficiales de las compañías telefónicas puede consultarse en:

registratulinea.crt.gob.mx

¿Cuándo corresponde a las líneas terminadas en 1?

El proceso continuará de forma escalonada.

Después de las líneas terminadas en 0, cuyo periodo de suspensión comenzó este 16 de agosto, el siguiente grupo corresponde a los números con terminación 1, cuyo plazo de vinculación vence el 31 de agosto.

La CRT aclaró que las personas con otras terminaciones también pueden realizar desde ahora la vinculación de su línea, con el objetivo de evitar una eventual interrupción del servicio cuando llegue la fecha correspondiente.

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