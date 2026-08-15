¡Última llamada! Hoy vence el plazo para registrar celulares con terminación 0

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Celular. Foto: Cuartoscuro.

Este sábado 15 de agosto de 2026 vence el plazo para que las personas usuarias de líneas de prepago que aún no estén vinculadas a un titular registren su línea celular con terminación 0.

📱¡Se termina el tiempo!

HOY es el último día para vincular tu línea celular si termina en 0️⃣



Al finalizar el plazo, tu servicio se suspenderá temporalmente dentro de las 72 horas posteriores. ⏰



¡No te preocupes, no pierdes tu número!

Lo podrás recuperar vinculando tu línea… pic.twitter.com/cFgJ5ig9QT — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 15, 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció fechas límite de acuerdo con el último dígito del número y, una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías podrán suspender los servicios de las líneas que no hayan sido vinculadas.

La fecha límite para los números terminados en 0 es hoy, por lo que quienes se encuentren en este supuesto deben realizar el trámite mediante el sitio habilitado para el registro de líneas: registratulineacrt.gob.mx.

Hoy es el último día para registrar celulares con terminación 0

El calendario establecido por la CRT distribuye las fechas límite de registro de las líneas de prepago que todavía no están vinculadas a un titular, de acuerdo con el último dígito del número celular.

Para la terminación 0, la fecha límite es el 15 de agosto de 2026. El acuerdo publicado por la CRT señala que la deshabilitación de los servicios de las líneas que permanezcan sin vincular se realizará en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha correspondiente.

Esto significa que las líneas con terminación 0 que no hayan completado la vinculación al concluir este sábado podrán entrar en el proceso de suspensión dentro de las siguientes 72 horas.

Los operadores también deben enviar avisos mediante SMS a las líneas que todavía no estén vinculadas. Las notificaciones deben realizarse dos veces por semana mientras el trámite no se complete y, durante los siete días previos al vencimiento del plazo, diariamente.

¿Qué se necesita para vincular la línea celular?

La vinculación de la línea celular puede realizarse mediante el sitio habilitado para el registro de líneas: registratulineacrt.gob.mx. De acuerdo con la información difundida por la CRT, el proceso consiste en asociar el número con los datos de su titular.

Los datos que deben quedar vinculados son:

Nombre completo

CURP

Una vez que la validación es exitosa, se concluye la vinculación y se genera un folio con la fecha y hora del trámite.

La obligación del calendario escalonado corresponde a las líneas de prepago que todavía no estén vinculadas. Las líneas de pospago que ya se encuentran asociadas a una persona desde su contratación no requieren realizar nuevamente este proceso, salvo que la compañía indique lo contrario.

¿Qué pasa si no registras tu línea celular?

Si una línea con terminación 0 no queda vinculada dentro del plazo establecido, la compañía telefónica podrá suspender sus servicios dentro de las siguientes 72 horas.

Durante la suspensión quedarán deshabilitados los servicios ordinarios de la línea, como llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Sin embargo, se mantendrán disponibles determinados servicios esenciales.

La CRT contempla que una línea suspendida pueda utilizarse para:

Llamadas a números de emergencia

Servicios de atención ciudadana

Comunicación con la compañía telefónica

Recepción de alertas sísmicas

La suspensión no implica que el número desaparezca inmediatamente. El servicio puede ser restablecido posteriormente una vez que se complete la vinculación correspondiente.

Además, la suspensión de la línea no elimina las obligaciones contractuales que el usuario tenga con su compañía telefónica.

¿Cómo recuperar el servicio si suspenden tu línea?

Si la línea celular fue suspendida por no haber sido registrada dentro del plazo, el usuario todavía puede realizar el proceso de vinculación con su compañía telefónica mediante el sitio habilitado para el registro de líneas: registratulineacrt.gob.mx.

El procedimiento consiste en completar la identificación y asociación de la línea con el titular mediante los mecanismos habilitados por el operador. Una vez concluido correctamente el registro, los servicios de la línea pueden ser restablecidos.

Por ello, una suspensión por falta de vinculación no significa que el usuario pierda de manera inmediata su número. La regularización de la línea permite recuperar los servicios contratados, de acuerdo con el procedimiento establecido por la compañía telefónica.

Calendario de registro de celulares establecido por la CRT

La CRT estableció las siguientes fechas límite para las líneas telefónicas móviles de prepago, de acuerdo con el último dígito del número:

Terminación Fecha límite 0 15 de agosto de 2026 1 31 de agosto de 2026 2 15 de septiembre de 2026 3 30 de septiembre de 2026 4 15 de octubre de 2026 5 31 de octubre de 2026 6 15 de noviembre de 2026 7 30 de noviembre de 2026 8 15 de diciembre de 2026 9 31 de diciembre de 2026

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