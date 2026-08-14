¿Te suspendieron el celular por no registrarlo? Esto puedes hacer para recuperar tu línea

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El trámite puede hacerse en cualquier momento. Foto: Cuartoscuro

Las personas usuarias de telefonía móvil cuyo número termina en 0 tienen hasta este sábado 15 de agosto de 2026 para realizar la vinculación de su línea y evitar la suspensión temporal del servicio.

La medida forma parte del proceso de vinculación de líneas de telefonía móvil, impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para reducir el uso anónimo e ilícito de chips y combatir delitos como la extorsión.

¿Qué pasa si no registro mi número?

Si una línea con terminación 0 no es vinculada antes del 15 de agosto, las compañías telefónicas comenzarán a suspender los servicios dentro de las 72 horas posteriores a la fecha límite.

La suspensión afectará:

Llamadas.

Mensajes de texto.

Servicio de internet móvil.

La CRT señala que no habrá prórroga.

Sin embargo, aun con la línea suspendida, el usuario podrá:

Recibir alertas sísmicas .

. Realizar llamadas al 911 .

. Comunicarse a los números 079, 088 y 089 .

. Contactar a su compañía telefónica.

¿Cómo recuperar el servicio si ya fue suspendido?

Si la línea ya fue suspendida, el servicio podrá recuperarse una vez que se realice la vinculación.

El trámite puede hacerse en cualquier momento desde el celular mediante el portal web o la aplicación de la compañía telefónica, o directamente en un centro de atención a clientes.

Para realizarlo se deberá presentar una identificación oficial vigente con CURP.

Una vez completada la vinculación, el servicio se reanudará de inmediato.

¿Cuándo me toca registrar mi celular?

El calendario depende del último número de la línea telefónica:

0: 15 de agosto

15 de agosto 1: 31 de agosto

31 de agosto 2: 15 de septiembre

15 de septiembre 3: 30 de septiembre

30 de septiembre 4: 15 de octubre

15 de octubre 5: 31 de octubre

31 de octubre 6: 15 de noviembre

15 de noviembre 7: 30 de noviembre

30 de noviembre 8: 15 de diciembre

15 de diciembre 9: 31 de diciembre

La CRT indicó que las personas pueden realizar la vinculación en un centro de atención de su compañía telefónica o mediante las plataformas disponibles para cada operador.

Para consultar el procedimiento correspondiente a tu compañía, puedes ingresar al portal oficial de Registro de tu Línea: https://registratulinea.crt.gob.mx/.

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