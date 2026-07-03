Llamado a revisión de MG3 en México: Profeco informa sobre 6 mil vehículos

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Foto: AFP.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el llamado a revisión de 6 mil vehículos MG3 en México, correspondientes a los modelos 2024, 2025 y 2026, luego de que SAIC International México detectó una condición relacionada con el asiento del conductor durante pruebas de colisión realizadas por el organismo internacional Euro NCAP.

Detalló que campaña está dirigida a las y los propietarios de los vehículos involucrados para que acudan a la red de distribuidores autorizados de la marca.

¿Por qué se realiza el llamado a revisión de los vehículos MG3?

De acuerdo con SAIC International México, durante pruebas de colisión controladas efectuadas por Euro NCAP, el asiento del conductor, equipado con ajuste manual de seis vías, presentó un desplazamiento hacia adelante de 11.5 milímetros en el costado más cercano a la consola central después de un impacto frontal.

La empresa indicó que esta condición fue detectada en un entorno de laboratorio y precisó que no representa un riesgo inmediato durante las condiciones normales de manejo.

Además, señaló que no existen registros de incidentes o afectaciones relacionados con esta situación ni en México ni en otros mercados donde se comercializa el modelo.

¿Qué acción realizará MG para los vehículos involucrados?

Como medida preventiva, SAIC International México informó que la red de distribuidores instalará un kit de soporte en el asiento del conductor, procedimiento que se realizará sin costo para las personas consumidoras.

La campaña aplica para aproximadamente 6 mil vehículos MG3 correspondientes a los años modelo:

2024

2025

2026

Las personas propietarias de un vehículo incluido en el llamado a revisión pueden solicitar información o programar una cita mediante los siguientes canales:

Distribuidores autorizados de MG.

Centro de Atención a Clientes: 55 3684 6970.

Correo electrónico: contacto@mgmotor.com.mx.

Profeco difundió esta campaña de servicio como parte de las acciones para informar a las personas consumidoras sobre los llamados a revisión emitidos por fabricantes de vehículos en el país.

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