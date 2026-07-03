Bruma, la perrita policía, se jubila del escuadrón canino de la Policía de Durango
Tras nueve años de servicio, Bruma, una perrita del Escuadrón Canino K-9, se retiró oficialmente de las filas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango.
Se retira Bruma, perrita del Escuadrón Canino K-9
Bruma desempeñó labores de guardia y protección, así como búsqueda y detección de drogas, convirtiéndose en elemento clave en numerosos operativos y filtros de seguridad en la región.
El momento en que terminó su último servicio fue grabado por sus compañeros.
“Este es un mensaje para Bruma que termina su último turno de trabajo y comienza su jubilación. Gracias por tus nueve años al servicio de la Policía Municipal de Durango desempeñándote en distintas funciones. Gracias por tu guarda y protección, por tu excelente trabajo en la búsqueda de enervantes. Gracias por tu fuerte carácter. Sobresaliste y te desempeñaste con honores. Gracias por cuidar a tu compañera. Gracias, Bruma”, se escucha en el video que publicó la DMSP
La canina participó constantemente en actividades de proximidad social y prevención del delito, ganándose el cariño de los duranguenses durante las visitas guiadas y exhibiciones tácticas del Escuadrón K-9.
Sus compañeros de la corporación la describen como un ejemplar de carácter fuerte, disciplina inquebrantable y una enorme capacidad de servicio.
La perrita deja un legado vivo dentro del escuadrón K-9 al ser madre de tres caninos que heredaron su vocación y actualmente trabajan en la misma institución. Bruma inicia su etapa de jubilación, luego de ganarse el respeto en el cumplimiento de su deber.
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