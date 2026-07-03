Bruma, la perrita policía, se jubila del escuadrón canino de la Policía de Durango

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Bruma, la perra policía, se retira. Foto: Omar Hernández

Tras nueve años de servicio, Bruma, una perrita del Escuadrón Canino K-9, se retiró oficialmente de las filas de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP) de Durango.

Se retira Bruma, perrita del Escuadrón Canino K-9

Bruma desempeñó labores de guardia y protección, así como búsqueda y detección de drogas, convirtiéndose en elemento clave en numerosos operativos y filtros de seguridad en la región.

El momento en que terminó su último servicio fue grabado por sus compañeros.

🐾 Hoy despedimos a BRUMA, una compañera que dejó huella.

Tras 9 años de servicio en el Escuadrón K-9, inicia su merecido retiro. Gracias por tu lealtad, valentía y por cuidar de las familias duranguenses con el corazón.



Siempre serás parte de la familia DMSP. #EsteEsElCamino pic.twitter.com/XRp2A5kWQr — DMSP DGO (@DMSPDGO) July 3, 2026

“Este es un mensaje para Bruma que termina su último turno de trabajo y comienza su jubilación. Gracias por tus nueve años al servicio de la Policía Municipal de Durango desempeñándote en distintas funciones. Gracias por tu guarda y protección, por tu excelente trabajo en la búsqueda de enervantes. Gracias por tu fuerte carácter. Sobresaliste y te desempeñaste con honores. Gracias por cuidar a tu compañera. Gracias, Bruma”, se escucha en el video que publicó la DMSP

La canina participó constantemente en actividades de proximidad social y prevención del delito, ganándose el cariño de los duranguenses durante las visitas guiadas y exhibiciones tácticas del Escuadrón K-9.

Sus compañeros de la corporación la describen como un ejemplar de carácter fuerte, disciplina inquebrantable y una enorme capacidad de servicio.

La perrita deja un legado vivo dentro del escuadrón K-9 al ser madre de tres caninos que heredaron su vocación y actualmente trabajan en la misma institución. Bruma inicia su etapa de jubilación, luego de ganarse el respeto en el cumplimiento de su deber.

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