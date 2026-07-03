SAT alerta por noticias falsas: no realiza operativos masivos ni bloquea cuentas por transferencias

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Trámites en el SAT. Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a la población no caer en noticias falsas que circulan en redes sociales y servicios de mensajería sobre supuestas visitas domiciliarias, cierres de cuentas bancarias, cobro de impuestos a pensionados o la existencia de un área del organismo dedicada a la venta de automóviles.

La autoridad fiscal llamó, a través de un comunicado, a verificar la información antes de compartirla y recordó que cualquier cambio en materia tributaria se publica únicamente a través de medios oficiales.

¿Qué información desmintió el SAT?

El SAT informó la propagación de mensajes falsos que buscan generar confusión entre los contribuyentes.

Entre los rumores que desmintió se encuentran:

Supuestas visitas masivas a pensionados o jubilados

a pensionados o jubilados Un inexistente “departamento de ventas” del SAT que ofrece automóviles

del SAT que ofrece automóviles Operativos masivos de auditoría

Cierre de cuentas bancarias por presuntos adeudos fiscales

Revisiones o bloqueos por el concepto utilizado en transferencias bancarias

La dependencia reiteró que toda esta información es falsa.

Piden consultar sólo fuentes oficiales

El organismo explicó que este tipo de publicaciones puede provocar decisiones equivocadas e incluso facilitar fraudes contra los contribuyentes.

Por ello, recordó que ninguna reforma, obligación o medida fiscal entra en vigor sin haber sido publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en los canales oficiales del SAT.

¿Dónde consultar información confiable?

El SAT recomendó verificar cualquier información fiscal únicamente a través de sus medios oficiales, entre ellos:

Portal del SAT

Comunicados de prensa

Cuentas oficiales en X, Instagram, Facebook y TikTok

Finalmente, el organismo reiteró su compromiso de combatir la evasión y la elusión fiscal, así como fortalecer la cultura contributiva mediante acciones legales y respetuosas de los derechos de las personas contribuyentes.

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