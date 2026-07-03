¿Lloverá en el México vs Inglaterra? Este será el clima del domingo en la CDMX

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La Ciudad de México mantendrá un ambiente fresco por la mañana, con cielo medio nublado, mientras que durante la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el domingo 5 de julio, día en que se disputará el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026.

¿Cómo estará el clima durante el domingo?

El meteorólogo del SMN, Jaime Albarrán, informó durante A las Nueve en Uno, que las condiciones lluviosas continuarán durante todo el fin de semana debido al ingreso de humedad desde el Golfo de México, el Mar Caribe y el océano Pacífico, además de otros sistemas que favorecen la inestabilidad atmosférica.

Para el domingo 5 de julio, el pronóstico para la capital contempla:

Mañana: ambiente fresco, 13 a 15 °C , con cielo medio nublado

ambiente fresco, , con Mediodía y primeras horas de la tarde: temperatura máxima de 24 a 26 °C

temperatura máxima de Tarde: incremento de nubosidad con lluvias fuertes , actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a 40 km/h

incremento de nubosidad con , actividad eléctrica y rachas de viento cercanas a Noche: persistirán chubascos, aunque con menor intensidad

Con el cambio de horario del encuentro entre México e Inglaterra, que ahora se jugaría a las 12:00 horas, el partido se desarrollará durante la parte del día en la que predominará un cielo medio nublado, mientras que el mayor potencial de lluvias se espera conforme avance la tarde.

Jaime Albarrán prevé lluvias durante todo el domingo

Durante un enlace con medios, Jaime Albarrán explicó que las precipitaciones continuarán en la capital durante los próximos días.

Detalló que el domingo iniciará con un ambiente fresco y parcialmente nublado, pero conforme avance la jornada aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas.

El especialista señaló que el potencial de lluvia disminuirá hacia la noche, aunque todavía podrían registrarse precipitaciones.

¿Por qué seguirá lloviendo?

El SMN indicó que las lluvias estarán asociadas a la combinación de:

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

y en niveles medios y altos de la atmósfera Canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste del país

sobre el norte, centro y sureste del país El avance de la onda tropical número 15

Inestabilidad atmosférica y el ingreso constante de humedad desde ambos litorales

Estos sistemas favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Estados con lluvias fuertes el domingo 5 de julio

El pronóstico prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Coahuila

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Además, habrá lluvias fuertes (25 a 50 mm) en:

Chihuahua

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo en algunas regiones y rachas de viento, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales durante la jornada del domingo.

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