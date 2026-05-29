Caso Rubén Rocha: qué ha pasado tras las acusaciones de EE. UU. contra funcionarios de Sinaloa

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Rubén Rocha Moyá compareció en la FGR. Foto: AFP

Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza cumplen un mes mientras continúan abiertas investigaciones en México y solicitudes de extradición promovidas por autoridades estadounidenses contra exfuncionarios y operadores ligados al gobierno de Sinaloa.

El 29 de abril de 2026 fiscales federales de Estados Unidos y agencias como la DEA dieron a conocer acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a su administración.

La investigación estadounidense sostiene que integrantes del gobierno sinaloense habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Entre los señalados aparecen:

Rubén Rocha Moya , gobernador con licencia de Sinaloa

, gobernador con licencia de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez , senador de Morena y exsecretario General de Gobierno

, senador de Morena y exsecretario General de Gobierno Gerardo Mérida Sánchez , exsecretario de Seguridad Pública

, exsecretario de Seguridad Pública Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas

, exsecretario de Administración y Finanzas Juan de Dios Gámez Mendívil , alcalde de Culiacán

, alcalde de Culiacán Mandos de seguridad y operadores políticos

Foto: Uno TV

Las acusaciones incluyen presunta conspiración para tráfico de drogas, colaboración con organización criminal, protección institucional al Cártel de Sinaloa y uso de recursos públicos para favorecer intereses criminales.

Según fiscales estadounidenses, funcionarios cercanos a Rocha Moya habrían facilitado protección política y operativa a “Los Chapitos” a cambio de respaldo económico y electoral durante la elección estatal de 2021.

Qué se sabe sobre las fichas rojas de Interpol

Uno de los temas que más ha generado versiones encontradas es la supuesta emisión de fichas rojas internacionales contra Rubén Rocha Moya y otros implicados.

Hasta ahora, el gobierno mexicano sostiene que no existen fichas rojas activas de Interpol contra Rocha Moya ni contra Enrique Inzunza.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han señalado que actualmente existen solicitudes de detención y extradición promovidas por Estados Unidos, pero no notificaciones rojas activadas formalmente.

De acuerdo con la explicación oficial, el procedimiento requiere:

Una solicitud de Estados Unidos

Revisión diplomática y judicial

Participación de la Fiscalía General de la República

Evaluación final de Interpol

Por ello, aunque algunos reportes periodísticos señalaron que las fichas rojas ya estaban activas, hasta ahora no existe confirmación pública oficial.

Lo que sí se encuentra confirmado es:

Solicitudes de extradición

Investigaciones abiertas

Comparecencias ante la FGR

Cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza solicitaron licencia

Tras el estallido del caso, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al gobierno de Sinaloa.

Desde entonces ha mantenido un perfil público bajo y compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de entrevistado, sin imputaciones formales en México.

Rocha Moya ha negado vínculos con grupos criminales y sostiene que existe una campaña política en su contra.

Por su parte, Enrique Inzunza rechazó inicialmente pedir licencia al Senado y aseguró que las acusaciones estadounidenses carecían de sustento.

Semanas después compareció ante la FGR y posteriormente solicitó licencia temporal al Senado.

Hasta ahora:

No ha sido detenido

No se ha entregado a autoridades estadounidenses

Permanece en México

La salida temporal de Inzunza ocurrió en medio de la presión política generada por las acusaciones y por el avance del caso en Estados Unidos.

Los dos exfuncionarios que sí se entregaron a Estados Unidos

Dos exfuncionarios cercanos al círculo de Rubén Rocha Moya terminaron bajo custodia estadounidense:

Gerardo Mérida Sánchez

Enrique Díaz Vega

Enrique Alfonso Díaz y Gerardo Mérida Sánchez. Foto: Gob. de Sinaloa / Cuartoscuro.

Gerardo Mérida Sánchez

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa ingresó a Estados Unidos por Arizona en mayo de 2026 y posteriormente compareció ante una Corte federal.

Autoridades estadounidenses lo acusan de:

Recibir sobornos mensuales de “Los Chapitos”

mensuales de “Los Chapitos” Compartir información sobre operativos

Facilitar actividades del Cártel de Sinaloa

Reportes periodísticos indican que Mérida habría iniciado contactos de cooperación con fiscales estadounidenses, aunque no existen detalles oficiales sobre posibles acuerdos.

El caso ha generado atención debido a que encabezó la seguridad pública estatal durante parte de la administración de Rocha Moya.

Enrique Díaz Vega

El exsecretario de Administración y Finanzas decidió entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses días después de las acusaciones.

Autoridades de Estados Unidos lo consideran uno de los operadores políticos y financieros más cercanos al grupo de Rocha Moya.

La acusación sostiene que:

Actuó como enlace entre funcionarios estatales y “Los Chapitos”

entre funcionarios estatales y “Los Chapitos” Ayudó a construir estructuras políticas favorables al grupo criminal

Participó en esquemas de financiamiento y presión política durante la elección de 2021

Medios nacionales también han reportado que Díaz Vega buscaría colaborar con fiscales estadounidenses como posible testigo cooperante, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

La postura del Gobierno federal ante el caso

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que en México todavía no existen imputaciones formales contra los acusados.

El gobierno federal ha insistido en varios puntos:

Las comparecencias ante la FGR corresponden a entrevistas ministeriales

Estados Unidos no ha hecho públicas todas sus pruebas

Las investigaciones continúan abiertas

No existen fichas rojas confirmadas

Sheinbaum también señaló que el gobierno mexicano no está obligado a restringir la movilidad de los acusados mientras no existan procesos judiciales mexicanos activos.

El impacto político del caso en Morena y Sinaloa

Las acusaciones impactaron al gobierno de Sinaloa y a Morena debido a que involucran a funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles.

Entre los señalados aparecen:

El gobernador con licencia de Sinaloa

Un senador de Morena

Exmandos de seguridad

Operadores financieros y políticos

La entrega de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega incrementó la presión política sobre Rocha Moya, ya que ambos formaban parte de su círculo cercano de gobierno.

También existe expectativa sobre la posibilidad de que ambos cooperen con autoridades estadounidenses y proporcionen información adicional sobre presuntos vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto:

Rubén Rocha Moya continúa negando las acusaciones

continúa negando las acusaciones Enrique Inzunza permanece en México

permanece en México La FGR mantiene abiertas las investigaciones

Estados Unidos sostiene solicitudes de extradición y acusaciones criminales

A un mes de las acusaciones presentadas por Estados Unidos, el caso continúa abierto tanto en el ámbito político como judicial en México y EE. UU.

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