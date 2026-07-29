Lydia Cacho desmiente liberación de Mario Marín; asegura que sigue en El Altiplano

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Mario Marín, exgobernador de Puebla, permanece en el altiplano. Foto: Cuartoscuro

La periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho aseguró que Mario Marín continúa recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 El Altiplano, luego de que surgieran versiones sobre una posible prisión domiciliaria derivada de un amparo relacionado con la medida cautelar que enfrenta el exgobernador de Puebla por el presunto delito de tortura.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Lydia Cacho afirmó que la información difundida sobre una presunta liberación o un traslado del exmandatario es falsa y sostuvo que permanece internado en el penal federal conocido anteriormente como La Palma.

Las declaraciones se dieron después de que distintos reportes señalaran que un juez federal habría concedido un amparo a Mario Marín para modificar la medida cautelar impuesta durante el proceso penal que enfrenta, lo que permitiría que continuara el procedimiento desde un domicilio particular.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la ejecución de esa resolución ni sobre un eventual traslado del exgobernador.

Versiones apuntan a un amparo para prisión domiciliaria

De acuerdo con las versiones difundidas, la defensa de Mario Marín promovió un nuevo amparo con el argumento de su estado de salud y edad.

Según esos reportes, el exgobernador cumpliría la medida cautelar en un inmueble ubicado en la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla. Ahí, según explicaron, permanecería bajo vigilancia electrónica mientras continúa el proceso penal.

Sin embargo, también se informó que la representación legal de Lydia Cacho todavía dispone de tiempo para impugnar cualquier resolución.

Este no sería el primer intento para modificar las condiciones de reclusión del exmandatario. En agosto de 2024 obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria; no obstante, semanas después un Tribunal Federal revocó esa determinación tras recursos promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR) y la asesoría jurídica de la periodista, por lo que fue reingresado al Cefereso No. 1 El Altiplano.

Artículo 19 asegura que no ha recibido una notificación oficial

La organización Artículo 19, representante legal de Lydia Cacho, también rechazó las versiones sobre una supuesta excarcelación o un cambio definitivo en la medida cautelar de Mario Marín.

En un pronunciamiento público informó que no ha recibido ninguna notificación oficial relacionada con una resolución que permita al exgobernador continuar el proceso bajo arresto domiciliario.

📢 Acerca de las notas periodísticas sobre la supuesta excarcelación de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla y perpetrador de graves violaciones a derechos humanos contra Lydia Cacho,y como representación de la periodista confirmamos que no se ha recibido notificación… pic.twitter.com/bLMrpuiYvs — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) July 29, 2026

La organización señaló que las versiones difundidas en medios no corresponden a una comunicación formal dentro del expediente y reiteró que no existe una notificación sobre un cambio de medida cautelar.

Asimismo, recordó que acompañó jurídicamente a la periodista durante más de 15 años e indicó que ha impugnado resoluciones que considera representan riesgos de impunidad.

¿De qué se le acusa a Mario Marín?

Mario Marín enfrenta un proceso penal por el presunto delito de tortura en agravio de Lydia Cacho.

La investigación se originó por lo ocurrido en 2005, cuando fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla después de publicar Los demonios del Edén. En el libro documentó una presunta red de explotación sexual infantil y posibles vínculos entre empresarios y funcionarios públicos.

La FGR sostiene que la detención se utilizó como una represalia por las investigaciones periodísticas realizadas por la autora.

Durante el traslado, Lydia Cacho denunció haber sido víctima de amenazas, intimidaciones y tortura psicológica.

Años después, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Mario Marín, a quien se le detuvo en 2021 y desde entonces permanece sujeto a proceso penal.

El expediente continúa en curso y, hasta el momento, el exgobernador de Puebla no cuenta con una sentencia definitiva ni recibió absolución de los delitos que se le imputan.

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