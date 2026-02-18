Maestra cuestiona contenidos de libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana

GENERANDO AUDIO...

La directora escolar y analista educativa Rocío Martínez Ruiz se ha posicionado en redes sociales por sus análisis sobre los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), correspondientes al modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana.

En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, la docente —con más de dos décadas de experiencia— señaló que, desde su perspectiva, los materiales presentan problemas de enfoque pedagógico y contienen elementos que generan polémica entre padres de familia.

Martínez Ruiz afirmó que los libros vulneran principios como la neutralidad curricular, la progresión cognitiva y la verificabilidad del conocimiento. Consideró que el modelo prioriza aspectos emocionales sobre contenidos estructurados en áreas como matemáticas, español y ciencias.

También expresó preocupación por algunos apartados relacionados con identidad, sexualidad y diversidad, los cuales, dijo, deberían abordarse con mayor claridad pedagógica y acorde a la edad de los estudiantes.

