“Alito” Moreno acusa protección a personajes ligados al crimen, tras salida de Adán Augusto

Alejandro Moreno del PRI. Foto: Cuartoscuro

Alejandro Moreno Cárdenas, conocido públicamente como “Alito” Moreno y presidente nacional del PRI, denunció que la salida de Adán Augusto López Hernández confirma que desde el poder se protege a personajes asociados con el crimen organizado y exige que se investigue a quienes están señalados.

“…han dado no solo muestras, hay hechos claros, dichos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales. Este es un gobierno que no ha querido investigar a ninguno de los suyos. Lo hemos señalado hasta el cansancio. Aquí lo que se tiene que hacer es investigar a los narcopolíticos de Morena que están vinculados al crimen organizado…”. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI

Alejandro Moreno del PRI dice que habrá muchos movimientos en Morena

Auguró que a partir de este movimiento en Morena vendrán muchos, y algunos de presiones del exterior.

“…van a pasar muchas cosas en este país en las próximas semanas y en los próximos meses. Yo creo que este es el inicio de muchísimos cambios. No solo de cambios al interior del gobierno. Yo creo que como se dice en el argot político de aprietes de tuercas, ¿sabes cuál es el tema? Que los aprietes van a venir de afuera y aquí estaremos nosotros atentos para hacer opción para el pueblo de México. No tengan duda, Muy contento, muy muy contento…”. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán indicó que serán las autoridades quienes decidan si se investiga a Adán Augusto López Hernández.

“…esa será una decisión institucional y de las autoridades responsables de la materia. En México necesitamos que prevalezca el Estado de Derecho y que prevalezca la ley… Estado de Derecho, respeto a la ley, nadie por encima de la ley. Ojalá y eso se materialice en este país…”. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados