Alerta Pemex: así usan su nombre para estafar y robar dinero en internet

Pemex advierte por estafas que usan su nombre. Foto: Shutterstock/IA

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una alerta por estafas en internet en las que delincuentes usan su nombre, imagen y hasta supuestos funcionarios para robar dinero y datos personales. Este modo de operar de manera fraudulenta se ha detectado en redes sociales, páginas web falsas, anuncios y mensajes directos, donde se ofrecen empleos, inversiones, vehículos y trámites inexistentes.

Ante esta situación, la entidad paraestatal previno a la población para verificar siempre los canales oficiales y recordó que nunca solicita pagos, depósitos ni información personal por estos medios.

¿Cómo operan las estafas que suplantan a Pemex?

En el citado boletín, Petróleos Mexicanos previene a los usuarios con la leyenda: “¡No te dejes engañar!” y a continuación enumera las estafas más comunes detectadas en internet:

Asignación de contratos

Inversión fraudulenta

Venta de vehículos en redes sociales

Coyotaje o servicios de trámites ante Pemex

Supuestas plazas laborales

Perfiles y videos falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial

Pemex no ofrece inversiones en redes sociales

Así, la paraestatal aclaró que no promueve inversiones en redes sociales, sitios web externos ni plataformas digitales.

La única manera de invertir en Pemex es a través de instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Cualquier anuncio que use el nombre de Pemex para ofrecer rendimientos es fraude.

Plazas laborales: el trámite es gratuito

Sobre ofertas de empleo, Pemex informó que:

La Bolsa de Trabajo es gratuita

No se piden pagos ni donativos

El reclutamiento lo realiza sólo el área de Capital Humano

No se ofrecen vacantes por redes sociales ni intermediarios

Si alguien te pide dinero para entrar a Pemex, es un engaño.

TAMPOCO vende vehículos ni inmuebles en internet

Asimismo, Petróleos Mexicanos alertó por páginas falsas que ofrecen:

Autos con logotipo de la empresa

Precios “de remate”

Solicitud de anticipos

La empresa no vende vehículos ni bienes por redes sociales ni por sitios ajenos a su portal oficial.

No hay intermediarios para contratos ni trámites

Pemex subrayó que:

No existen intermediarios

Los contratos se gestionan solo en su portal oficial

Los procesos siguen la ley vigente

Quien ofrezca “agilizar” trámites incurre en coyotaje y fraude.

Ante esta proliferación de engaños y estafas a nombre de Pemex, en internet, plataformas y perfiles falsos, la paraestatal recordó a los usuarios cuáles son sus canales oficiales:

La única página oficial es: https://www.pemex.com

Redes institucionales:

X: @pemex

@pemex Facebook: Pemex

Pemex Instagram: @pemex

@pemex YouTube: Pemex

Pemex LinkedIn: Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos TikTok: @pemex

¿Dónde denunciar estas estafas?

vigilante@pemex.com

800 228 9660

Si el fraude involucra a un supuesto funcionario:

atencion.ciudadana@pemex.com

