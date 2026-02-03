Alerta Pemex: así usan su nombre para estafar y robar dinero en internet
A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó una alerta por estafas en internet en las que delincuentes usan su nombre, imagen y hasta supuestos funcionarios para robar dinero y datos personales. Este modo de operar de manera fraudulenta se ha detectado en redes sociales, páginas web falsas, anuncios y mensajes directos, donde se ofrecen empleos, inversiones, vehículos y trámites inexistentes.
Ante esta situación, la entidad paraestatal previno a la población para verificar siempre los canales oficiales y recordó que nunca solicita pagos, depósitos ni información personal por estos medios.
¿Cómo operan las estafas que suplantan a Pemex?
En el citado boletín, Petróleos Mexicanos previene a los usuarios con la leyenda: “¡No te dejes engañar!” y a continuación enumera las estafas más comunes detectadas en internet:
- Asignación de contratos
- Inversión fraudulenta
- Venta de vehículos en redes sociales
- Coyotaje o servicios de trámites ante Pemex
- Supuestas plazas laborales
- Perfiles y videos falsos, incluso creados con Inteligencia Artificial
Pemex no ofrece inversiones en redes sociales
Así, la paraestatal aclaró que no promueve inversiones en redes sociales, sitios web externos ni plataformas digitales.
La única manera de invertir en Pemex es a través de instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Cualquier anuncio que use el nombre de Pemex para ofrecer rendimientos es fraude.
Plazas laborales: el trámite es gratuito
Sobre ofertas de empleo, Pemex informó que:
- La Bolsa de Trabajo es gratuita
- No se piden pagos ni donativos
- El reclutamiento lo realiza sólo el área de Capital Humano
- No se ofrecen vacantes por redes sociales ni intermediarios
Si alguien te pide dinero para entrar a Pemex, es un engaño.
TAMPOCO vende vehículos ni inmuebles en internet
Asimismo, Petróleos Mexicanos alertó por páginas falsas que ofrecen:
- Autos con logotipo de la empresa
- Precios “de remate”
- Solicitud de anticipos
La empresa no vende vehículos ni bienes por redes sociales ni por sitios ajenos a su portal oficial.
No hay intermediarios para contratos ni trámites
Pemex subrayó que:
- No existen intermediarios
- Los contratos se gestionan solo en su portal oficial
- Los procesos siguen la ley vigente
Quien ofrezca “agilizar” trámites incurre en coyotaje y fraude.
Ante esta proliferación de engaños y estafas a nombre de Pemex, en internet, plataformas y perfiles falsos, la paraestatal recordó a los usuarios cuáles son sus canales oficiales:
La única página oficial es: https://www.pemex.com
Redes institucionales:
- X: @pemex
- Facebook: Pemex
- Instagram: @pemex
- YouTube: Pemex
- LinkedIn: Petróleos Mexicanos
- TikTok: @pemex
¿Dónde denunciar estas estafas?
- vigilante@pemex.com
- 800 228 9660
Si el fraude involucra a un supuesto funcionario:
- atencion.ciudadana@pemex.com
