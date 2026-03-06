8M 2026: Consulta rutas, vialidades y horarios en cada ciudad

GENERANDO AUDIO...

El 8 de marzo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por ello, diversas colectivas realizarán marchas a lo largo de todo México. A continuación, te presentamos las movilizaciones en los estados de la República.

Ciudad de México

En la Ciudad de México la marcha iniciará al filo del mediodía, pero las colectivas llamaron a reunirse en diversos puntos como en el Monumento a la Revolución o en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, a las 10:00 am y 11:30 am respectivamente. Se prevé que los contingentes salgan a mediodía y se dirijan al Zócalo capitalino.

Aguascalientes

Colectivos feministas de Aguascalientes confirmaron a través de redes sociales la realización de la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Se prevé que la movilización inicie afuera de la Fiscalía General del Estado alrededor de las 15:00 horas y recorrerá avenidas principales hasta Plaza de la Patria, como ha ocurrido en años anteriores.

Baja California

La colectiva Wer Women on Fire, en Facebook, indicó que el Frente Feminista de Tijuana llamó a una movilización por el 8M. El punto de reunión es en la Glorieta Las Tijeras a la 1:00 pm y se prevé que la salida sea al filo de las 15:00 horas del domingo.

Chiapas

En Tapachula se convocó a la marcha para el domingo. Los contingentes se concentrarán de 8:00 a 10:00 horas en CEDECO, estación Ferroviaria y a partir de ese momento se iniciará con la caminata de mujeres, infancias y otros grupos diversos que se sumen, finalizando en el Parque Central donde habrá actividades alusivas al día.

Chihuahua

La Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua convoca a la marcha del 8M que se realizará en la capital del estado el próximo domingo. El punto de reunión es la Glorieta de Pancho Villa, a partir de las 15:00 horas, desde ahí partirán hacia la Plaza del Ángel donde se realizará un mitin.

Estado de México

La Colectiva Resistencia Violeta UAEMex invitó a madres, abuelas y personas cuidadoras a participar en la movilización que se realizará en Toluca. La cita está programada a las 10:00 horas en el parque Vicente Guerrero, donde comenzará la concentración de participantes. A las 12:00 horas, los distintos contingentes se reunirán en la Alameda Central de Toluca para iniciar una marcha por calles del centro histórico, con la finalidad de visibilizar las demandas del movimiento feminista.

Guanajuato

En la capital de la entidad, la Red de Movimientos Feministas publicó la convocatoria para el 8M, la cual tendrá su concentración en el Teatro Juárez a las 16:30 horas.

A las 17:00 horas, las manifestantes saldrán en dirección a diversos puntos como: Plaza de la Paz, Universidad de Guanajuato, Pocitos, Alhóndiga, Mercado Hidalgo, Jardín Reforma y Plaza Los Ángeles.

En tanto, la Colectiva Resistencia Radical Irapuato saldrá en punto de las 16:00 horas del Parque Irekua y se dirigirán al Templo del Hospitalito. Se solicitó que las participantes lleven ropa negra o morada, acompañada de pañuelos verdes.

Hidalgo

La Colectiva Ni Una Menos convocó a una manifestación frente a la Presidencia Municipal de Tula de Allende, programada para las 15:00 horas, como parte de las actividades en el marco del 8 de marzo.

Jalisco

En la entidad, se realizarán varias concentraciones. En Guadalajara, la Colectiva Frente Feminista Jalisco indicó que su movilización será separatista. Las mujeres se reunirán en la Glorieta de los y las Desaparecidas en punto del mediodía. A las 13 horas marcharán en dirección a La Anitimonumenta.

También en Guadalajara, la Colectiva Yovoy8demarzo informó que su concentración será en el Parque Morelos a las 16:00 horas. Tras agruparse, a las 17:00 horas iniciará su recorrido en dirección al Andador Paletina.

Morelos

La Colectiva Vivas Morelos llamó a movilización el domingo por el 8M. La marcha es en Cuernavaca y arrancará a las 10:00 am desde la Glorieta de Taltenango y finalizará en el Plaza de Armas. El recorrido: Glorieta de Tlaltenango → Av. Emiliano Zapata → Av. José María Morelos → El Calvario → C. Mariano Matamoros → C. Gutenberg → Plaza de Armas.

Nuevo León

En la ciudad de Monterrey, la Colectiva Morras Feministas Mty, convoca a reunirse en el Palacio de Gobierno de Nuevo León para marchar por motivo del 8M. A partir de las 14:00 horas se realizarán varias actividades, como el “mercadita feminista”, un macro tendedero, además de asesoría legal gratuita y psicológica para las mujeres que lo necesiten. La movilización comienza a partir de las 17:30 horas.

Por su parte, el Gobierno de Monterrey informó que el domingo 8 de marzo se suspenderá el servicio de las rutas D y E de la Regio Ruta. Las actividades se normalizarán el lunes 9 de marzo, a partir de las 5:00 horas.

Oaxaca

En la entidad, también se llamó a la movilización, por ello, el punto de reunión será en la Fuente de las 8 Regiones en punto de las 14:30 horas. La salida de las manifestantes se realizará a las 15:00 horas.

Puebla

En Puebla, las colectivas Por Las Mujeres de Puebla y Latido Común llamaron a la movilización del El Gallito, en Paseo Bravo, a la Fiscalía del estado. La reunión es a las 15:00 horas y la salida al filo de las 16:30 horas.

Quintana Roo

Este domingo 8 de marzo, se convoca a participar en la megamarcha pacífica, transincluyente, feminista y apartidista en Cancún, Quintana Roo. La cita es a partir de las 16:00 horas, en el Malecón Tajamar, para dirigirse con destino hacia el Ayuntamiento.

San Luis Potosí

En Ciudad Valles. De acuerdo con información de la Colectiva Aquelarre Valles, el punto de reunión será la Glorieta Hidalgo el próximo domingo a partir de las 17:00 horas. En Cerritos, la Colectiva Feminista Cerritos dio a conocer que la marcha tendrá punto de reunión en Plazoleta Los Moreno a las 17:00 de la tarde.

Sinaloa

Diversos colectivos feministas marcharán en Culiacán por el 8M. La concentración comenzará a partir de las 10:00 am, en el Ayuntamiento de Culiacán; alrededor de las 10:30 horas saldrán hacia el Palacio de Gobierno.

Sonora

Colectivas feministas de Sonora invitan a sumarse a la marcha del 8M que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo. A partir de las 16:30 horas se reunirán en las escalinatas de la Universidad de Sonora (Unison). La ruta de los contingentes se movilizará por la Av. Rosales, Av. Tehuantepec, hasta llegar al Congreso del Estado.

Tamaulipas

La Colectiva Feminista Mujer Manglar, que agrupa a la zona Conurbada de Tampico, Madero y Altamira, lanzó el llamado para la movilización, la cual será separatista, solamente mujeres podrán integrar la marcha, aunque tendrán sus excepciones.

El punto de reunión es en el Walmart de Alijadores en punto de las 15:00 horas, la salida será a las 16:30.

En el caso de Altamira, la marcha se realizará el sábado 7, el punto de reunión es en el Puente de Arteli Vía. La reunión es a las 16:30 y la salida a las 17:00 horas en dirección a la Plaza de la Constitución.

Tlaxcala

Integrantes de diversas colectivas informaron que la concentración será a las 15:00 horas en el asta bandera de La Virgen, punto desde donde partirá la movilización hacia el centro de Tlaxcala.

La marcha contará con la participación de contingentes organizados y seguros, entre ellos los de violencia institucional, niñas y adolescentes con discapacidad, madres de familia, así como un grupo especial para niñas y personas adultas mayores.

Veracruz

“Las brujas del mar” marcharán iniciando en Plaza Dorada en el bulevar Ávila Camacho a las 18:00 horas del domingo 8 de marzo, para finalizar en Distrito Boca donde se realizará una lectura de su pronunciamiento como grupo.

En tanto, la red de resistencia radical de mujeres diversas del puerto de Veracruz denominado “Rabia colectiva” convoca a los asistentes al punto de encuentro a las 15:30 en el parque Zamora, para continuar por la avenida Díaz Mirón, girar en Bolívar y terminar en el bulevar Ávila Camacho en la antimonumenta en la asta bandera.

¿Cuál es el origen?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer (8M), una fecha dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la justicia y la erradicación de la violencia de género.

La fecha se vinculó a movimientos obreros de mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a conmemorar oficialmente el 8 de marzo

En 1977, la Asamblea General de la ONU invitó a los Estados a proclamarlo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional

